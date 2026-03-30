Martie, luna marilor proiecte revoluționare. O selecție din Evenimentul Istoric Nr. 97

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Pe 28 martie 1791, un fruntaș religios al românilor ardeleni, Episcopul greco-catolic de Oradea, Ignatius Darabant a alcătuit Supples Libellus Valachorum Transsylvaniae (Cartea-petiție a românilor din Tansilvania ), care a fost trimis Curții de la Viena. El prea o mai veche inițiativă a lui Inocentius Klein (Ioan Micu), la rândul său Episcop Unit.

În 1792, pe 30 martie, Episcopul Unit (greco-catolic) Ioan Bob și cel ortodox Gherasim Adamovici au trimis un al doilea Supplex, mult mai bine argumentat. Ele erau inspirate din tradiția românească, suprapusă de Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din Revoluția Franceză.

Din păcate, ele nu au fost luate în seamă de către Viena, dar se înscriu în zestrea documentară a mișcării național-politice românești din Ardeal.

La Iași, din cauza controlului strict al domnitorului regulamentar Mihail Sturdza, pașoptiștii moldoveni nu au reușit decât să dea citire Petițiunii -proclamațiune, de la balconul Hotelului Petersburg din Iași pe 28 martie/9 aprilie 1848. Ei au cerut la primul punct, „Sfânta păzire a Regulamentului Organic”, evident formulare circumstanțială, pentru a se adormi vigilența autorităților, care însă au făcut arestări. Pașoptiștii duși spre Brăila, au scăpat grație sprijinului consular englez, refugiindu-se în Ardeal și Bucovina, unde vor emite alte proclamații revoluționare. Proclamația de la Iași insista pe libertatea personală, libertatea presei și a întrunirilor.

Preistoria Camerei de Comerț ar putea începe cu alegerea celebrului pașoptist C. A. Rosetti ca prim staroste al negustorilor Bucureșteni. El fiind și cel la a cărui inițiativă domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înființat, în ianuarie 1868, Camera de Comerț a României.

