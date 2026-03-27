Gata cu şantajul de pe „Car vertical la fete din Moldova”. Un milionar de doar 19 ani, reţinut

Republica Moldova. Au pus pe roate o afacere ilegală despre viaţa intimă a fetelor, afacere care i-a făcut milionari într-un an. Este vorba despre canalul de Telegram „Car vertical la fete din Moldova”, unde au fost publicate informaţii despre viaţa intimă a peste 1900 de femei, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 40 de ani.

Procurorii au anunţat că l-au reţinut pe administratorul canalului dubios, care s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de doar 19 ani, precum şi alţi zece presupuşi complici.

Cât priveşte fondatorul „Car vertical la fete din Moldova” , acesta ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova şi a fost dat în urmărire generală.

Consecinţele pentru fetele care s-au regăsit pe acest canal sunt grave. Unele femei au ajuns la divorţ, unele au fost bătute de către parteneri sau rude, iar altele au fost pe cale să-şi pună capăt zilelor după ce pe Telegram au fost publicate informaţii despre relaţiile lor anterioare.

„Car Vertical” este un serviciu online care oferă detalii despre utilizarea automobilelor prin verificarea seriei de șasiu. Scopul este de a ajuta cumpărători de mașini second-hand să evite achiziționarea automobilelor cu probleme.

Astfel, administratorii grupului, prin asociere de cuvinte, compară femeile cu vehicolele. Prezentând detalii din viaţa intimă a tinerelor.

Canalul „Car Vertical la fete din Moldova ” de pe Telegram a fost fondat la începutul anului 2024. Iar în scurt timp numărul abonaţilor a ajuns la peste 30.000 de mii.

Administratorii canalului susţineau că scopul lor este de a arăta „probegul” (kilometrajul) fetelor pentru ca bărbaţii să cunoască despre trecutul partenerelor lor.

La început, accesul era gratuit. Ulterior a fost instituită o taxă de 300 de lei pentru abonare, care a fost majorată până la 400.

„Car Vertical” conţine sute de profiluri. Fiecare profil include numele fetei, o fotografie, datele de contact şi informaţii despre relaţiile sexuale pe care le-ar fi avut tânăra în trecut. Sunt mii de poze și video 18+ cu fete filmate pe ascuns, screen-uri din conversații private, video-uri de pe camerele de supraveghere din casă.

Poliţia a intentat un dosar penal încă în vara anului 2024 şi a reuşit să blocheze canalul. Însă fenomenul a luat amploare, aşa zisele anchete fiind publicate pe alte grupuri de pe reţelele de socializare.

Fondatorul canalului s-a retras, canalul fiind preluat de un tânăr.

După publicarea imaginilor, victimele erau amenințate că fotografiile și filmulețele vor ajunge și la rude sau apropiați, dacă nu plătesc până la 1.000 de euro pentru a fi scoase de pe canal.

Banii ar fi fost transferați pe carduri bancare, apoi convertiți în criptomonedă Binance. Potrivit anchetatorilor, suma totală cerută de la cele peste 1.900 de victime depășește 26 de milioane de lei, iar unele dintre ele ar fi și plătit.

În unele cazuri, șantajul nu s-ar fi oprit nici după plată. Aceleași imagini, deja „răscumpărate” de victime, ar fi fost vândute altor persoane, care apoi le-ar fi șantajat din nou și le-ar fi cerut alți bani. Pe canalul ilegal s-ar fi aflat aproximativ 245.000 de fișiere intime care nu fuseseră încă „răscumpărate”. Acum, canalul este închis.

În urma percheziţiilor, la domiciliile celor reţinuţi au fost depistate sume mari de bani. Aceştia trăiau pe picior larg, purtau obiecte de lux şi aveau maşini scumpe. La cei 19 ani, administratorul canalului conducea un automobil de model BMW X5.

Potrivit procurorilor, în dosar figurează 10 bănuiți, cu vârste între 19 și 42 de ani. Printre ei sunt trei studenți la un colegiu cu profil tehnic, inclusiv administratorul canalului, dar și persoane casnice, un agent imobiliar, un muncitor de la un centru de deservire auto și un administrator de spălătorie.

Persoanele sunt cercetate pentru încălcarea inviolabilității vieții private, șantaj, pornografie infantilă, dar și pentru spălare de bani.

Codul Penal al Republicii Moldova prevede pedepse dure pentru răspândirea informaţiei despre viaţa intimă şi sexuală a persoanei.

„ceastă faptă este cuprinsă de articolul 177, articolul 3 din Codul Penal, care prevede o sancțiune cu închisoarea de până la 2 ani, pentru asemenea acțiuni.

Mai mult, femeia vizată de aceste răspândiri de informații, care ar dori să acționeze, poate inclusiv solicita calificarea faptei ca și hărțuire sexuală, în baza articolului 173 din Codul penal. Care vine cu o sancțiune cu închisoarea de până la 5 ani sau 7 ani, în dependență de consecințe.

De asemenea, pentru cei care au lansat această inițiativă și porcărie, consecințele acestei acțiuni pot fi calificate și ca determinare la suicid, pot duce la violențe între adolescenție, pentru că în mediul adolescenților și în cercurile lor pot avea loc de cele mai dese loc acțiuni de hărțuire și nu doar față de fetele despre care cineva crede că au prea mulți parteneri”, a explicat avocata Doina Ioana Străisteanu.