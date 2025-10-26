Gala Companii de elită. Irina Munteanu, Veolia România: Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența

Veolia România, partener strategic al comunităților locale de peste două decenii, a fost premiată în cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, pentru investițiile susținute și impactul deosebit avut asupra dezvoltării infrastructurii urbane. Distincția acordată marchează un sfert de secol de inovație, reziliență și performanță operațională.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, compania Veolia România a primit „Premiul pentru 25 de ani de performanță în dezvoltarea infrastructurii locale”.

„Mulțumesc tare mult pentru acest premiu. Pentru noi, 25 de ani, un sfert de secol, au însemnat mult, au însemnat investiții, tehnologie, inovații, transformări organizaționale, crize… Am trecut prin soare, prin furtună, am trecut prin foarte multe lucruri și cred că cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența. Doresc să le mulțumesc, de asemenea, și clienților și partenerilor noștri, autorităților și, nu în ultimul rând, angajaților noștri, care ne-au fost alături în toată această perioadă și care ne-au făcut să fim din ce în ce mai puternici, să rezistăm pe această piață, care fluctuează - câteodată este bine, alteori este rău. Dar privim cu încredere către viitor și credem că vom face împreună proiecte mai frumoase, ca să putem să oferim comunității, așa cum facem de fiecare dată, lucruri de care să fim mândri”, a declarat Irina Munteanu, Deputy CEO Veolia România, pe scena Galei Capital.

De 25 de ani, compania Veolia România urmează o traiectorie de transformare și consolidare, demonstrând constant că este un partener de încredere pentru comunități, clienți și autorități.

Activitatea Veolia România a început în 2000, odată cu gestionarea serviciilor de apă și canalizare prin Apa Nova București și Apa Nova Ploiești. Extinderea activităților în zona metropolitană a Capitalei a întărit poziția companiei la nivel local și a deschis calea către o abordare integrată a serviciilor de apă și energie.

„O etapă strategică în evoluția companiei este reprezentată de diversificarea serviciilor de energie, prin achiziții atent calibrate și prin diversificarea soluțiilor pentru decarbonizare, precum energia geotermală de suprafață, valorificarea biogazului sau recuperarea energiei din apele uzate. Aceste inițiative nu au vizat doar extinderea portofoliului, ci și consolidarea unei direcții sustenabile, capabile să genereze valoare pe termen lung”, explică Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România, în cadrul unui interviu acordat revistei Capital.

Astfel, compania a trecut de la statutul de operator al serviciilor de apă și canalizare la cel de furnizor complet de soluții pentru apă și energie.

„Am înțeles încă de la început că este nevoie de investiții susținute pentru modernizarea infrastructurii urbane esențiale. A fost o direcție clară, dictată de nevoile reale ale comunităților la acea vreme, abordare pe care o urmăm consecvent în fiecare zi. Este felul prin care am reușit să avem o contribuție totală de peste 2,3 miliarde de euro în economie, proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă. Din această sumă, 887 milioane de euro au fost direcționate în proiecte de reabilitare, extindere, eficiență energetică și protecția mediului, cu beneficii concrete și de impact pentru orașele și comunitățile pe care le deservim”, precizează CEO-ul companiei.

Veolia și-a consolidat prezența în România prin decizii strategice și extindere susținută. Astăzi, compania asigură servicii de apă potabilă și canalizare în București, Ploiești, Otopeni și alte comunități din zona metropolitană a Capitalei, unde contribuie direct la dezvoltarea infrastructurii și la crearea unui mediu urban sustenabil. De exemplu, în București, pierderile de apă din rețea au scăzut semnificativ datorită investițiilor continue. Randamentul rețelei a crescut de la aproximativ 50%, în anul 2000, la aproximativ 79%, în prezent.

„În aceeași măsură, prin integrarea unor companii locale de top, cu expertiză extinsă în soluții de energie din surse regenerabile, am livrat proiecte de anvergură și am introdus tehnologii inovatoare, precum GeoExchange, consolidându-ne astfel competențele în sectorul energetic. Toate aceste etape au făcut ca echipa Veolia România să crească treptat la 3.600 de profesioniști, o resursă esențială care ne permite să implementăm proiecte de complexitate ridicată și ne întărește poziția de partener strategic pentru orașe și comunități”, spune Mădălin Mihailovici.

Expertiza internațională și capacitatea de inovare sunt pilonii centrali ai strategiei de dezvoltare locală a companiei, în deplină aliniere cu obiectivul Grupului Veolia de a sprijini transformarea ecologică. „Aceste atuuri ne oferă acces la soluții avansate și tehnologii de ultimă generație, esențiale pentru a răspunde provocărilor de mediu tot mai complexe”, subliniază CEO-ul companiei.

Prioritățile rămân în zona de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare din București, Ploiești și Otopeni, printr-un program investițional susținut. Totodată, preluarea recentă a companiei General Me.el Electric asigură diversificarea portofoliului cu servicii de energie electrică, precum și producția de energie solară și stocarea acesteia în sisteme de baterii.

„Privim spre 2026 cu obiective ferme: consolidarea sinergiei dintre apă și energie prin proiecte integrate și accelerarea digitalizării operațiunilor. Misiunea noastră este clară – să oferim comunităților infrastructura și tehnologiile de care au nevoie pentru a face față provocărilor prezente și viitoare”, concluzionează Mădălin Mihailovici.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.