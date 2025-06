EVZ Special Gala Capital. Avocat Eliza Ene Corbeanu și Women for a Better Society: Empatie, leadership și visuri care se construiesc







La ediția 2025 a Galei Capital „Femei de Succes”, Eliza Ene Corbeanu a fost premiată pentru lansarea unor inițiative care sprijină implicarea femeilor în politică și administrație. Cu o carieră complexă, avocat, autoare de romane, piese de teatru și lucrări juridice, ea s-a dedicat și promovării egalității de gen și întăririi rolului femeilor în societate. Distincția reflectă angajamentul său față de schimbarea reală în sfera publică.

„Într-o zi, cea mai bună prietenă a mea a fost arestată. Avem o funcție foarte importantă în statul român și au purtat-o prin cătușe și toată țara a aflat de ea. Au durat vreo 6 ani ca să demonstreze că era nevinovată. Și când toată lumea se aștepta să capituleze, ea a venit cu o propunere: vreau să ajutăm alte femei. În România, în general, când vorbim despre femei spunem că sunt victime, abuzate, le este greu să se integreze. Noi am decis că vrem să ajutăm femeile să se ridice, femei care poate au fost puternice și cineva le-a doborât. A fost un drum pe care noi ni l-am ales, fie prin puterea exemplului personal, prin experiență, prin sfaturi.

„Be Strong”

Asociația noastră s-a extins foarte mult în doar doi ani de zile. Avem femei minunate din domenii extinse de activitate. Ne-am dat seama că vrem să promovăm femei în administrația publică. Mă consider un om empatic și faptul că am reușit să ridic o persoană care a fost cândva puternică și a ales să nu cedeze, iar acum este la fel de importantă, chiar dacă în alt domeniu, a fost cel mai încurajator lucru pe care noi am putut să-l facem.

În această asociație vrem să plecăm de la emoții și de la faptul că trebuie să le conștientizăm. Acum avem un proiect care se numește „Be Strong”. Sunt 24 de fete tinere, foarte smart, care își doresc să aibă cariere în administrația publică, care își doresc să fie parlamentari, care au inițiativă și pe care noi ne-am propus să le ajutăm”, a declarat Eliza Ene Corbeanu pe scena Galei Capital.

Dorința de a face bine

Eliza Ene Corbeanu este o femeie de succes, care a atins rezultate excepționale în mai multe domenii. Aceasta este avocat și autor de romane, lucrări juridice și piese de teatru. În calitate de avocat, a avut oportunitatea de a reprezenta președintele României în exercițiul mandatului său, dar și unii dintre cei mai importanți oameni ai statului român. De asemenea, este vicepreședinte și una dintre fondatoarele „Women for a Better Society”, o organizație non-guvernamentală dedicată promovării drepturilor femeilor și consolidării rolului acestora în societate. Un exemplu de proiect este înființarea unui centru de perfecționare denumit „Institutul Women for a Better Society”, care pune în scenă cursuri de specializare pentru femei.

„Activistul social din mine își găsește una dintre cele mai mari bucurii în proiectul Women for a Better Society, pe care l-am început alături de Ana Maria Pătru - președintele asociației - și de Nicoleta Ionescu. A fost, la început, o dorință născută din prietenia noastră, din convingerea comună că putem construi ceva frumos și util pentru alte femei. Între timp, proiectul a crescut și continuă să aducă împreună femei extraordinare, din cele mai diverse domenii de activitate, unite de aceeași dorință de a face bine, de a susține, de a schimba comunități și destine. Este un proiect de suflet, care mă definește dincolo de profesie”, a precizat Eliza Ene Corbeanu.

Împreună pentru o societate mai bună

Eliza Ene Corbeanu a precizat că are planuri importante de viitor pentru organizația pe care o conduce. Următoarele trei luni vor fi dedicate implementării proiectului „ Be Strong”. Acesta este dedicat sprijinirii a 28 de tinere cu vârste între 16 și 24 de ani, provenite din medii defavorizate. „Ne propunem să le ajutăm să-și dezvolte abilitățile personale și profesionale, să le încurajăm. Să le oferim instrumentele necesare pentru a se integra cu încredere pe piața muncii. Le vom susține prin workshopuri, sesiuni de mentorat și o platformă online. Vor învăța despre leadership, comunicare și gestionarea carierei”, spune aceasta.

De asemenea, în acest an va continua și Caravana „Împreună pentru o societate mai bună”, care a început deja în București și Constanța. „Este un proiect care ne aduce față în față cu femei din toată țara, alături de speakeri remarcabili. Împreună, vorbim despre puterea comunității, despre curaj, visuri și reușite”, a explicat fondatoarea.

Pe termen mediu, Eliza își dorește să dezvolte alături de organizație și mai mult componenta de dialog instituțional. „În urma parteneriatului încheiat cu Senatul României, vrem să continuăm seria dezbaterilor dedicate susținerii femeilor în instituții publice și în antreprenoriat. Ne dorim să construim punți de legătură între instituții, organizații și mediul privat. Să contribuim activ la conturarea unor politici publice care să sprijine concret femeile din România”, a adăugat ea.

O comunitate frumoasă

Eliza Ene Corbeanu a afirmat că succesul organizației este dat chiar de comunitatea formată din femei puternice. „Cred că forța reală a organizației noastre stă în femeile care s-au adunat în jurul acestui proiect. Sunt femei de succes, dar nu doar prin ceea ce au realizat, ci și prin ceea ce au depășit. Sunt femei care au cunoscut și amărăciunea eșecului, dar și dulceața reușitei. Această experiență le oferă autenticitate, forță interioară și o empatie profundă. Avem deja în derulare proiecte importante, de la inițiative legislative la acțiuni sociale și economice. În următorii ani îmi doresc ca aceste direcții să se dezvolte și să ajungă la cât mai multe femei”, spune aceasta.

Gala Capital „Femei de Succes”

Gala Capital Femei de succes este un proiect al revistei Capital. Acesta recunoaște meritele și implicarea femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

În cadrul Galei Capital Femei de Succes 2025, a fost lansată și revista Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2025.

