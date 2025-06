EVZ Special Gala Capital. Adina Rizea, Lemet: „Rețeta succesului nostru constă în combinarea tradiției cu inovația”







Afacerile de familie reprezintă un model de adaptare și reziliență economică în România. Iar Lemet, un business în domeniul producției de mobilă început în urmă cu peste trei decenii de familia Rizea, este un exemplu în acest sens. Evidențiat și în cadrul Galei Capital Femei de succes, ediția 2025, prin premiul acordat Adinei Rizea, director general adjunct al companiei.

Adina Rizea, director general adjunct Lemet, a primit în cadrul Ediției 2025 a Galei Capital Femei de Succes premiul pentru digitalizarea proceselor de producție a obiectelor de mobilier.

„Pe toate doamnele care au urcat pe scenă, eu le-aș include în «categoria grea», pentru rezultatele pe care le au, perseverență și ambiție. Sunt aici cu cele două fiice ale mele, au 18 și 24 de ani, care m-au așteptat cu flori. Iar faptul că sunt astăzi aici, cu mine, și văd atâtea doamne pline de entuziam, de pasiune, de rezultate bune nu poate să fie decât un moment de recunoștință. Vă mulțumesc”, a declarat Adina Rizea, pe scena Galei Capital.

O schimbare provocatoare

Înființată în 1991 de către familia Rizea cu „entuziasm și pasiune”, compania Lemet s-a impus ca unul dintre cei mai cunoscuți producători de mobilă la nivel naţional. Firma este însă și unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier din țară, prin brandul propriu LEMS.

Adina Rizea, fiica fondatorilor Lemet, s-a alăturat la începutul anilor 2000 afacerii de familie. Asta deși a urmat și practicat medicina. Tranziția la management a reprezentat un pas important. „Această schimbare a fost provocatoare. Dar mi-a oferit oportunitatea de a aplica abilitățile dobândite în medicină în conducerea unei companii, contribuind la dezvoltarea acesteia. Iar momentul preluării unor responsabilități executive, într-un context economic complex, în care reinventarea companiilor este extrem de importantă, la care se adaugă presiunea de a demonstra că și generația a doua poate duce mai departe o afacere de familie, a fost unul de cotitură în cariera mea”, explică Adina Rizea, în prezent director general adjunct Lemet.

Alegerea care a ajutat-o să ajungă la cel mai important succes din cariera sa. Pentru că „am reușit să îmi aduc contribuția, alături de familie și echipă, la consolidarea unui business stabil și sustenabil într-o industrie complexă, cum este producția și retailul de mobilier”.

Curajul reinventării

De-a lungul celor 34 de ani, Lemet și-a extins și modernizat constant capacitățile de producție. Iar rezultatele se văd – este azi unul dintre principalii producători de mobilier din România.

„Rețeta succesului Lemet constă în combinarea tradiției cu inovația. Suntem un producător român care a rămas fidel valorilor sale. Dar care are curajul să se reinventeze. Ne-am păstrat identitatea de producător român. Am investit constant în calitate. Și ne-am ținut aproape de oameni – fie că vorbim despre angajații care sunt cea mai mare valoare a noastră, despre clienții cu care avem o relație autentică sau despre colaboratorii cu care avem parteneriate solide sau despre comunitatea din care facem parte. Și în sprijinul căreia am încercat mereu să venim în întâmpinare”, precizează Adina Rizea.

Anul trecut, Lemet a făcut un alt pas important în direcția modernizării prin lansarea digitalizării proceselor de producție. Inițiativa va continua și în următorii ani pentru a crește eficiența și flexibilitatea fabricii.

Investiții în oameni tineri

Planurile de viitor includ dezvoltarea comerțului online și extinderea rețelei de magazine LEMS. Dar și diversificarea portofoliului de produse, adaptate noilor tendințe în design interior și nevoile clienților moderni. Și, nu în ultimul rând, investiții în oameni tineri, cu potențial.

„Peste 10 ani, îmi doresc ca Lemet să fie recunoscută nu doar pentru produsele sale de calitate. Ci și pentru impactul pozitiv asupra comunității și angajaților săi. Personal, mă văd continuând să contribui la dezvoltarea companiei, alături de echipa din care fac parte”, specifică Adina Rizea. Managerul crede că „viitorul o să fie greu, dar frumos. Concurența este grea, dar ne stimulează. Dacă o să ținem pasul cu Europa, cred că o să facem față.”

Cât despre succes, definiția sa este simplă și clară. „Înseamnă coerența între ce gândești, ce spui și ce faci. Succesul înseamnă să fii împăcat cu cine ești și cu ce lași în urmă. O femeie de succes e cea care reușește să își păstreze autenticitatea și echilibrul în tot ceea ce face – în carieră, în familie și în relația cu sine”, subliniază ea.

Capital Top 100 Femei de succes

În cadrul Galei Capital Femei de succes a avut loc și lansarea Capital Top 100 Femei de succes, ediția 2025. Proiectul editorial reunește femei lider din mediul de business și antreprenoriat, administrație publică, societate civilă, educație și cercetare, sport, cultură și divertisment. Revista Capital Top 100 Femei de succes este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

