Românii și stilul scandinav fac casă bună împreună. JYSK lansează noua colecție de vară







În luna mai, compania JYSK din România a lansat o nouă colecția de mobilier și accesorii de grădină destinată sezonului cald. Conceptul din spate poartă denumirea de „Hygge în grădină”, o filozofie deja foarte populară chiar și prin rândul multor români.

Raluca Dascălu, Communications Manager JYSK România, a explicat în cadrul unui interviu pentru Capital ce înseamnă o nouă colecție de obiecte de mobilier pentru un retailer de specialitate. Ea spune că sortimentul este actualizat periodic, pentru a avea mereu produse atractive publicului. Gama urmează trendurile actuale de design interior.

În stil scandinav

„Noile colecții vin cu forme noi, materiale, texturi, culori care să urmeze stilul scandinav, să folosească materiale mai sustenabile și să reflecte trendurile momentului. Cu fiecare nouă colecție, încercăm să îmbunătățim oferta prezentată clienților”, detaliază ea.

Dintre colecțiile pe care JYSK le aduce în magazin anual, Raluca Dascălu spune care sunt cele mai importante. O menționează pe cea de mobilier și accesorii de grădină, lansată în fiecare primăvară, dar amintește și de cea de mobilier de interior, lansată toamna. „Însă și celelalte categorii de produse sunt actualizate în fiecare an, precum saltelele, plăpumi, perne, lenjerii de pat, produse pentru baie sau decorațiuni”.

O grădină marca JYSK

Pentru 2025, colecția de mobilier de grădină este cea mai variată de până acum, menționează Raluca Dascălu. „Colecția îmbină funcționalitatea cu stilul modern și confortul”, adaugă ea. „Culoarea pe care am scos-o în evidență anul acesta este verdele măsliniu, care are o notă de prospețime și de exotism, dar este și ușor de integrat în orice aranjament”.

Câteva exemple de produse noi în culoarea verde măsliniu sunt setul de terasă Teglum, setul de bistro Aborg pliabil și măsuța de cafea Orten. „Apoi, avem câteva piese de mobilier pentru terasă cu un design inovator. Cum ar fi fotoliul pentru terasă Halvrebene din sfori, cu forme rotunjite, sau scaunul de terasă Mamrelund din lemn de esență tare, cu un aspect rustic”, mai spune Communications Manager JYSK România.

Cum se construiește o colecție JYSK

Ea explică apoi cum se construiește o nouă colecție la JYSK, prezintă care sunt pașii și afirmă că responsabili de direcția stilistică a produselor sunt specialiștii din departamentul Range and Design din Danemarca. Ei participă la târguri de design și decid, chiar cu un an înainte, ce tendințe vor urma noile colecții.

„De exemplu, pentru anul 2025, tendințele JYSK sunt Drylands și Nomade, care reprezintă o oglindă a aspirațiilor și preocupărilor societății moderne”, explică Raluca Dascălu.

Fiecare trend este definit de o paletă de culori, cu câteva culori de bază care păstrează spiritul scandinav și câteva culori pentru accente. Sunt alese apoi materialele, texturile și formele și, alături de furnizorii colaboratori, se stabilesc exact ce produse vor ajunge pe piață. „După ce luăm în considerare tipologia fiecărei piețe, sortimentul este stabilit pentru diversele țări”, explică Dascălu.

JYSK și românii

Și că tot s-a amintit de piețe, ea descrie procesul prin care compania daneză s-a adaptat la publicul din țara noastră. Primul magazin JYSK din România s-a deschis în anul 2007, iar în prezent, la aproape două decenii de activitate, compania a depășit pragul de 150 de magazine. În ceea ce privește performanța financiară, JYSK România a raportat o cifră de afaceri de peste un milion de lei în anul 2023.

„De-a lungul acestor 18 ani, JYSK s-a schimbat foarte mult. În primul rând, am îmbunătățit felul în care lucrăm, pentru că am introdus din ce în ce mai multe unelte digitale care să ușureze și să eficientizeze munca făcută de colegii noștri în magazine. Apoi, ne-am modernizat magazinele și am schimbat conceptul de design, un proiect care a durat trei ani și a reprezentat una dintre cele mai mari investiții ale companiei. Ne-am actualizat în permanență sortimentul de produse, în așa fel încât să urmeze trendurile actuale de design, să fie potrivite așteptărilor clienților din România și să păstreze aspectul scandinav care ne definește ca brand”, menționează Raluca Dascălu.

50 de țări, 50 de piețe diferite

JYSK este prezent în 50 de țări și fiecare piață are specificul ei, iar adaptarea la cerințele clienților este mereu importantă pentru companie. „De aceea, monitorizăm în permanență tendințele de cumpărături din România, analizăm ce funcționează și ce nu, ce culori, materiale sau modele preferă clienții sau ce tip de cumpărători sunt în România și ne adaptăm pieței locale, păstrând rădăcinile scandinave și modelul de afacere JYSK”, spune reprezentanta companiei.

La categoria de produse pentru dormitor, de exemplu, clienții din România preferă plăpumi duble, saltele duble și lenjerii de pat duble, iar din acest motiv există în sortiment mai multe opțiuni de acest tip. Raluca Dascălu specifică faptul că în România sunt mai căutate saltelele din spumă și retailerul are un sortiment variat de acest tip. Iar unul dintre furnizorii JYSK de saltele este chiar din România, fabrica SunGarden din Pucioasa.

Românii sunt curioși

Pe partea de logistică, mai apoi, Raluca Dascălu spune că „pentru a deservi mai rapid și mai eficient clienții din România și din regiune, în 2019 am inaugurat un nou centru de distribuție în Sofia, care să reducă timpul de transport și kilometri parcurși pentru livrările către magazine și ale comenzilor online”.

Din punct de vedere al tipului de clienți, echipa JYSK a făcut un studiu acum mai mulți ani asupra tipologiei clienților, iar în România majoritatea își doresc să găsească în magazin soluții pentru nevoile lor. Ei pun întrebări și petrec mai mult timp în a căuta informații despre produse. „Pentru a răspunde la nevoile acestui tip de clienți, asistenții de vânzări JYSK fac traininguri despre produse și sunt mereu gata să ofere informații clienților, să le înțeleagă nevoile și cerințele”, mai explică reprezentanta companiei în cadrul interviului pentru Capital.