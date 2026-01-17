Social

Cum să îți redecorezi casa cu bani puțini. Trucuri simple

Casă. Sursa foto iStock
Cum să îți redecorezi casa cu bani puțini. Redecorarea locuinței nu trebuie să fie neapărat costisitoare. Chiar și cu un buget redus, poți transforma o casă simplă într-un loc spectaculos. Experții în design interior recomandă câteva strategii simple care combină creativitatea, reutilizarea și atenția la detalii, pentru a obține un impact vizual mare fără cheltuieli exagerate, potrivit allthingshome.ca.

Cum să îți redecorezi casa cu bani puțini

Primul pas în redecorarea eficientă este planificarea. Este important să știi ce vrei să schimbi și să stabilești un buget realist. Designerii recomandă să împarți bugetul pe categorii: mobilier, accesorii, decor și materiale. De asemenea, este util să faci o listă cu prioritățile – poate că vrei să schimbi doar mobilierul din living sau să adaugi câteva obiecte de decor care să reîmprospăteze atmosfera.

Un alt aspect esențial este stabilirea unui stil. Minimalist, scandinav, industrial sau boho – alegerea unui stil clar te ajută să faci decizii mai rapide și să eviți achizițiile inutile. „Când știi ce vrei să transmiți prin decor, economisești timp și bani, pentru că nu mai cumperi obiecte doar pentru că sunt la reducere”, a explicat un designer de interior.

O metodă eficientă de a economisi este să optezi pentru mobilier second-hand sau recondiționat. Magazinele de obiecte second-hand, târgurile locale și platformele online oferă piese unice la prețuri mult mai mici decât mobilierul nou. Chiar și un simplu raft sau o masă poate fi recondiționată cu puțină vopsea și câteva accesorii.

De asemenea, poți transforma obiecte vechi în piese decorative creative. O cutie de lemn poate deveni o etajeră, un scaun vechi poate fi vopsit și recondiționat, iar borcanele pot fi folosite ca suporturi pentru lumânări sau plante. „Reciclarea obiectelor nu doar că reduce costurile, dar dă și personalitate locuinței”, spune Popescu.

Vopsea și texturi noi

Unul dintre cele mai ieftine moduri de a transforma o cameră este schimbarea culorii pereților. Chiar și un singur perete vopsit într-o culoare contrastantă poate da un aer complet diferit încăperii. Experții recomandă nuanțe neutre pentru a lărgi vizual spațiul și accente vii pentru a evidenția anumite zone.

Pe lângă vopsea, texturile joacă un rol important. Perne decorative, pături, covoare sau perdele noi pot schimba complet atmosfera unei camere. Aceste elemente sunt accesibile și pot fi înlocuite periodic fără a afecta bugetul.

O casă ordonată pare automat mai elegantă. În loc să cumperi mobilier nou, poți investi în soluții de depozitare inteligente: cutii frumoase, coșuri din răchită, suporturi pentru cărți sau rafturi suspendate. Ordinea vizuală face spațiul să pară mai spațios și mai plăcut, iar investiția este minoră.

Detaliile mici fac diferența. Fotografii în rame, tablouri, lumânări parfumate sau plante de interior pot schimba atmosfera unei încăperi fără să coste mult. De exemplu, plantele aduc prospețime și energie în orice cameră și pot fi achiziționate la prețuri foarte accesibile, chiar și în supermarketuri.

Urmărește reducerile

O altă modalitate de a economisi bani este să profiți de reduceri și promoții. Magazinele de decorațiuni interioare oferă frecvent oferte, iar multe idei DIY (Do It Yourself) sunt disponibile gratuit online, pe bloguri de design sau pe platforme precum Pinterest sau YouTube. Astfel, poți învăța cum să faci singur obiecte de decor, perne, rame sau tablouri, economisind zeci sau chiar sute de lei.

Un alt element esențial în redecorarea cu buget redus este iluminarea. Schimbarea unei veioze, a unui abajur sau adăugarea unor lumini ambientale poate transforma complet un spațiu. Lumina caldă creează confort și intimitate, iar iluminatul corect scoate în evidență detaliile frumoase ale decorului fără a fi nevoie să cumperi mobilier scump.

