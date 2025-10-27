Gala Capital „Companii de Elită”! Automobile Dacia este compania care face mobilitatea accesibilă

Revista Capital organizează în fiecare an evenimentul Gala „Companii de Elită” cu scopul de a celebra performanțele unora dintre cele mai mari și importante afaceri din țara noastră. Anul acesta, evenimentul a avut loc la data de 23 octombrie 2025, iar unul dintre business-urile premiate a fost Automobile Dacia ce a primit „Premiul pentru compania-lider în mobilitate accesibilă”.

La decernarea premiilor a fost prezentă Elena Apostol, External Communication General Manager care a explicat cum Automobile Dacie este o companie lider în mobilitatea accesibilă, ceea ce a devenit o „mantră a mărcii”. „Nu ne-am dorit niciodată să impresionăm, ne-am dorit să fim utili, ne-am dorit să fim aproape de oameni cu soluții care sunt smart, simple, care sunt fiabile și care sunt accesibile. De aceea toate modelele noastre, și cele pe care le știți și cele care vor urma, sunt în sine o promisiune că poți merge mai departe fără compromisuri și fără să-ți schimbi stilul de viață. Premiul este, de fapt, o dovadă că suntem pe drumul cel bun și ne dă curaj să continuăm”, a declarat ea pe scena Premiilor Capital.

Automobile Dacia SA, parte din Grupul Renault, este o companie care s-a dezvoltat mult în ultimii ani, nu doar în România, ci pe întreaga piață europeană și globală. Cu o istorie care a început la Mioveni, Dacia și-a depășit de mult statutul de marcă locală. A devenit un jucător regional relevant, cu vânzări consistente pe piețele vest-europene și o strategie de expansiune orientată către modele accesibile, dar adaptate noilor tendințe de mobilitate.

„Este o companie modernă, dinamică, aflată în ofensivă pe piețele internaționale, atentă la evoluțiile care vin în sprijinul clienților săi. Vom continua să inovăm, să oferim produse competitive și să ne consolidăm poziția de lider pe piața auto locală”, a declarat pentru Capital Mihai Bordeanu, Director General Automobile Dacia. Compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 27,8 miliarde lei, echivalentul a 5,56 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul înregistrat în anul precedent. În ceea ce privește profitul net, acesta a atins suma de 569 de milioane de lei, echivalent cu 116 milioane de euro.

Conform informațiilor oferite de Mihai Bordeanu, valoarea investițiilor realizate în anul 2024 se ridică la aproximativ un miliard de lei, la suma de 200 de milioane de euro. Este vorba despre investiții care au vizat în principal modernizarea liniilor de fabricație, digitalizarea proceselor și pregătirea pentru industrializarea modelului Bigster, a cărui producție de serie a început în primăvara acestui an. „Fără a da un ordin de mărime, vă pot confirma faptul că investițiile noastre vor continua în anii următori, în contextul introducerii de noi tehnologii și a evoluției gamei de fabricație”, a mai spus Directorul General al companiei Automobile Dacia.

De asemenea, el a vorbit și despre provocările prin care a trecut afacerea în ultimul an și a menționat necesitatea de a răspunde noilor reglementări europene și nevoia de a adapta toată gama de modele atât la standardele GSR2 în materie de siguranță și de echipamente, cât și la cele referitoare la reducerea emisiilor de carbon (CAFE 2024). „Am reușit acest lucru într-un context în care ne-am confruntat, la fel ca toate companiile din sector, cu o creștere semnificativă a prețului energiei și al materiilor prime, precum și cu dificultăți de aprovizionare, care au avut un impact direct asupra competitivității noastre”, a completat Mihai Bordeanu.

Directorul General al companiei spune că Automobile Dacia are o misiune clară pe care și-au asumat-o și care explică succesul de până acum. „Misiunea noastră este aceea de a fi lideri în domeniul mobilității accesibile. Am reușit acest lucru, concentrându-ne asupra evoluțiilor care vin în ajutorul clienților, oferindu-le acestora ceea ce le este cu adevărat necesar, esențial, într-un mod smart”, a declarat el. Compania propune o gamă de modele accesibile, robuste, economice și ecologice, adaptate unor stiluri de viață diferite. „Aș menționa totodată un alt element important: faptul că suntem lideri în domeniul comerțului online, vânzările Dacia din România prin intermediul platformei sale dedicate de e-commerce depășind în volum vânzările totale realizate de orice concurent”, subliniază Mihai Bordeanu.

Automobile Dacia SA este cel mai important producător auto din România și una dintre cele mai puternice mărci de volum din Europa. Compania a fost înființată în 1966, ca parte a unui parteneriat între statul român și Renault, cu scopul de a dezvolta o industrie auto locală modernă.

Revista Capital acordă premii pentru performanţele companiilor de elită din România care au avut rezultate remarcabile și care au contribuit la dezvoltarea economiei din țara noastră. Gala de premiere a avut ca scop recunoașterea performanței companiilor din mediul de business din România.

Reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. În cadrul Galei a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Companii – Ediția 2025.