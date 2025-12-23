Gabriel Resources Limited, executat silit de ANAF pentru recuperarea creanţelor bugetare

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la Roșia Montană Gold Corporation, pentru recuperarea unei datorii de aproape 47 de milioane de lei către bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de 46.779.769 de lei de la Gabriel Resources Limited. Măsurile vizează recuperarea integrală a sumelor datorate, conform legislației în vigoare.

Pentru recuperarea creanțelor, ANAF a început executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA, se arată într-un comunicat de presă transmis marți. Procedura urmează pașii legali stabiliți de autoritatea fiscală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va avea un rol activ în menținerea valorii acțiunilor deținute și în conservarea patrimoniului SC Roșia Montană Gold Corporation SA. În cazul identificării transferurilor de bunuri, se va verifica oportunitatea și legalitatea acestora.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător pentru garantarea recuperării creanțelor de aproape 47 de milioane de lei. Dacă firma nu va achita suma datorată în termen, acțiunile pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Măsura administrativă a ANAF a fost contestată în instanță, iar recursul a fost soluționat pe 6 noiembrie de completul specializat al ICCJ. Decizia stabilește că, în cazul neplății sumei de 46.779.769 lei, acțiunile sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Pe 8 martie 2024, ICSID a decis în favoarea României în litigiul cu Gabriel Resources privind Roșia Montană. Compania solicitase despăgubiri de 6,7 miliarde de euro, iar statul român urmează să recupereze cheltuieli de judecată de aproximativ 10 milioane de dolari.