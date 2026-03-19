Fuego, mesaj înainte de Paște: Oare Hristos ne-ar mai salva astăzi dacă ar vedea că răutatea s-a triplat?! ⁠

Fuego și-a exprimat nedumerirea pe pagina sa de Facebook legat de răutatea oamenilor. Mai exact artistul se întreabă dacă Iisus ar mai accepta să fie răstignit pentru această societate unde oamenii sunt din ce în ce mai răi, în opinia lui.

Artistul, cunoscut și pentru mesajele mai profunde pe care le lasă fanilor pe pagina lui de socializare, are o nouă dilemă. Postul Paștelui se pare că l-a inspirat în acest sens. ”Stau și mă gândesc, forțând nota și mergând prea departe cu imaginația, cu un spirit nevinovat, fără a lua ceva în derâdere.

Ce-ar zice Hristos dacă ar învia azi? Ar mai avea el, din dragoste necondiționată, toate motivele din lume ca să ne salveze? Oare cum s-ar simți când ar vedea răutatea la triplu, când ar vedea batjocura, când ar vedea lipsa de iubire și empatie dintre oameni, când ar vedea invidia, dușmănia, autosuficiența și câte și mai câte sunt? Ar fi el la fel de îngăduitor și s-ar jertfi pentru care sigur nu se vor schimba și care și acum, la fel ca atunci, la prima ocazie sunt fericiți să te înjunghie pe la spate, fără resentimente și fără mustrări de conștiință?”, s-a întrebat retoric artistul.

Deși majoritatea celor care i-au comentat au explicat că sunt de acord cu interpretul în sensul în care lumea a devenit prea rea. o altă parte a lor au opinat diferit.

”Cred că ar face la fel, când ești iubire nu poți decât să plătești răul cu bine... Nu-i așa, Paul ? Oricum, doar un om ca tine își pune astfel de întrebări... Rămâi cel ce ești chiar dacă atât de mult suflet doare de atât de multe ori, reușești să faci lumea asta mai frumoasă!”, i-a transmis un fan.

Pe de altă parte, artistul se pregătește de zor pentru concertul său de la Sala palatului. Deși evenimentul este programat către sfârșitul anului, Fuego se pregătește intens pentru acest spectacol.