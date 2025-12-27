Monden

Adevărul despre cearta dintre Raoul și Fuego. Solistul face lumină

Zvonurile legat de certurile dintre Raoul și Fuego sunt în sfârșit comentate de unul dintre cei doi. Mai exact Raul este cel care a decis să vorbească despre această situație.

Raoul despre cearta cu Fuego

Solistul a explicat la un podcast faptul că nu a existat niciun fel de dispută cu Fuego. Mai ales că cei doi sunt și din același oraș și se cunosc de când erau mici. ”Au fost invenții. Eu nu am fost absolut niciodată în clinciuri cu Paul sau Cipi, eu îi spun Cipi, că noi ne cunoaștem dintotdeauna.

Fuego

Fuego. Sursa foto: Facebook

Noi doi suntem din același oraș. Și noi am pornit împreună oarecum, eu mai mic decât el ca ani. Am pornit, aveam trupe de teatru, făceam spectacole acolo în orașul natal. Nu m-am certat cu omul ăsta nici public nici în privat, nici niciodată. E și imposibil să te cerți cu Fuego”, a explicat Raoul.

Provine dintr-o familie modestă

Cântărețul a explicat că atunci când era mică nu a fost tocmai ușor din punct de vedere financiar. ”Știi când crești mai... Cum puteau să fie patru copii într-un apartament cu două camere și doi oameni muncitori. Mama muncea la fabrica care prelucra și fabrica piese pentru automobile, iar tatăl meu sticlar, muncitor la 100 de grade.

Ce salarii crezi că puteau să aibă. De câte ori crezi că am fost eu in tabără în viața mea? Îți spun eu! O dată. De câte ori am fost eu la mare? O dată! Atât au putut părinții noștri să ne ofere”, a spus artistul.

A văzut aproape toată lumea

Desigur că de când a devenit celebru, solistul a colindat lumea în lung și-n lat. Uneori la concerte, alteori în vacanțe. Cert este că din acest punct de vedere și nu numai, artistul a recuperat tot ce nu a primit în copilărie.

