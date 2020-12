În noaptea dintre ani, suntem #IMPREUNĂ DE REVELION. De la ora 20:00 ne vom întâlni cu marii actori Florin Piersic, Ion Dichiseanu și Horațiu Mălăele, alături de gazdele Corina Dănilă şi Dragoş Huluba, dar și de actorii Bogdan Mălăele, Marius Rizea, Mirela Zeţa și Silviu Debu în momente umoristice de GALA TELEREVELIOANELOR. Muzica, surprizele inedite și divertismentul de calitate vor fi asigurate, de la ora 23.30, de Paul Surugiu şi deja celebrul FUEGOVELION – DIN COLECȚIA DE ANUL NOU!. Vom sta cu sufletul la gură alături de Bud Spencer urmărind comedia „ATENŢIE, NU NE SUPĂRAŢI!”, de la ora 2.45, iar de la ora 4:25 suntem invitați la PETRECEREA CLEJANILOR, alături de lăutari îndrăgiţi. Melodiile nemuritoare ale lui Gică Petrescu, reunite sub titlul „IA, MAI TOARNĂ UN PAHAREL!”, de la ora 5.15, vor completa dimineața primei zile a anului 2021, la TVR 2.



Pentru telespectatorii fascinaţi de arena colorată şi muzica triumfătoare din arena circului, TVR 2 a pregătit pe 29, 30 și 31 decembrie, de la ora 15.00, spectacole ale „Festivalului de circ de la Monte Carlo” și „Festivalului Mondial al Circului de Mâine”. Spectacolul „Stelele Circului din Beijing-Legenda lui Mulan” va putea fi urmărit pe 1 ianuarie, de la ora 10.40.

Ediție specială „Nu există nu se poate”, joi, 31 decembrie. Andreea Marin încheie anul cu o ediție emoționantă și optimistă alături de Virgil Ianțu, prezentatorul concursului de cultură generală „Câștigă România!”.

Filme romantice, de Artă sau pentru întreaga familie – sunt surprizele pregătite pentru zilele de sărbătoare. Printre cele mai așteptate titluri: vineri, 1 ianuarie, de la 16.30, TVR 2 ne propune o poveste emoționantă, „Rivale pe gheață”, iar sâmbătă, 2 ianuarie, de la ora 13:10 o delicioasă comedie romantică, „Dragoste fără internet”. De la ora 20.10, intrăm pe tărâmul basmelor reale, urmărind „Sissi, tânăra împărăteasă”, cu Romy Schneider.

Duminică, 3 ianuarie, de la ora 13.00, Corina Dănilă şi Dragoş Huluba vă invită la o nouă ediție „Gala umorului”, cu momente din Arhiva de Aur a TVR și actorii legendari ai comediei româneşti. De la ora 15:00, Paul Surugiu Fuego ne așteaptă la „Drag de România mea”, în prima gală a anului 2021. Printre invitați va fi prezentă și una dintre cele mai bune soprane ale lumii, Elena Moșuc, de origine română, un fenomen al muzicii clasice pe întreaga planetă.

#ÎMPREUNĂ DE REVELION

La TVR 2 se dă startul petrecerii #ÎMPREUNĂ DE REVELION, de la ora 20:00, cu GALA TELEREVELIOANELOR. Gazdele Corina Dănilă şi Dragoş Huluba au pregătit momente umoristice unice alături de actori cunoscuți și îndrăgiți: Florin Piersic, Ion Dichiseanu, Horațiu Mălăele și fiul său, Bogdan Mălăele, Marius Rizea, Mirela Zeţa și Silviu Debu. Nu vor lipsi momentele de legendă din Arhiva de Aur a TVR alături de Amza Pellea, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Carmen Stănescu, Jean Constantin etc.

„Vreau să vă spun neapărat… urmează programul de Revelion de la TVR 2. L-am pomenit pe Bibanu’ (actorul Dem Rădulescu era poreclit Bibanu’) într-o pauză de filmare. Mi-am amintit cum la Eforie ne-am dus să mâncăm câte un cataif. Toată lumea ne-a văzut… se uita la noi… iar o fetiță stătea mai departe. Și atunci mama ei a spus: Daniela du-te, du-te… A venit, a pus mâna pe Bibanu’, a pus mâna pe mine, s-a îndepărtat, s-a dus la mama sa și a spus: Mami, sunt vii! Nu uit niciodată, asta era poveste pe care când o spuneam Bibanu’ râdea cu lacrimi”, a povestit Florin Piersic.

De la ora 23.30 suntem așteptați la FUEGOVELION – DIN COLECȚIA DE ANUL NOU!”, un program cu vedete, muzică bună, atmosferă de sărbătoare și cadouri speciale.

Într-o noapte memorabilă, alături de Paul Surugiu ne vor trece pragul Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Ionuț și Doinița Dolănescu, Lora, alături de care Fuego va lansa un super-duet, Elena Gheorghe, Irina Loghin, Mirabela Dauer, Sofia Vicoveanca, Anna Lesko, Anastasia Lazariuc, Paul Ananie, Andreea Haisan, Oana Tomoioagă, Gabriel Dumitru, Alexandru Brădățăn, Marcel Pavel, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Gabriel Dorobanțu, Raoul, Laura Lavric, Alesis, Simona Florescu, Petre Geambașu și Doina Spătaru.

La ocazia specială, vedetele n-au venit cu mâna goală. Pentru că lui Fuego îi este „Drag de România”, cadourile s-au legat de tradiții. De exemplu, Lora i-a făcut un dar care i-a amintit că în noaptea dintre ani se poartă lenjerie roșie.

Și pentru că este o ediție de colecție, Fuego va primi urări sugubețe, făcute în stilul inconfundabil al unuia dintre cei mai iubiți și mai apreciați actori români: FLORIN PIERSIC, în direct de la Cluj. Ne vom aminti cu drag și nostalgie și de Fuegovelioanele anilor trecuți, când am putut cânta și dansa alături de: Marcel Pavel, Irina Loghin, Constantin Enceanu, Sofia Vicoveanca, Petre Geambașu și Doina Spătaru, Laura Lavric, Mioara Velicu, Alessis, Sanda Ladoși.

„Dragii mei, îmi doresc ca sărbătorile acestea să vă fie pline de liniște și să încercați să vă uitați la programe pline de optimism și de muzica frumoasă a românilor! Ce vreau pentru mine, vreau și pentru voi în noul an – o normalitate, libertate, mai multă sinceritate și omenie, sănătate și împăcare cu sine! S-aveți sărbători luminate, de Rai colindate!”, a spus Paul Surugiu-Fuego.

REVELION la TVR 3

La TVR 3, încheiem anul 2020 pe acordurile muzicii celui mai premiat compozitor de muzică de film, acum la Musikverein împreună cu Filarmonica din Viena în concertul „John Williams Live in Vienna”. Concertul începe la 21.50 şi ţine până la finalul anului, pentru ca să păşim apoi în 2021 pe ritmuri de rock, urmărind concertul Rock ING-UPT 100 – o surpriz pregătită celor care iubesc muzica de calitate. RockING îi aduce în faţa noastră pe Mircea Baniciu, Călin Pop, Tiberiu Bako, Teodor Pop, Octavian Horvath,Valentin Potra. Iar surpriza anului vine la TVR 3 tot pe ritmuri alerte, ascultând, de la 1.30, Remix Rockul Carantinei – într-o ediţie specială pregătită de Doru Ionescu. Dimineaţa, de la 3.00, respectiv 3.55, Julie Mayaya şi Horia Brenciu ne aduc cele mai frumoase piese ale lor interprtetate pe scena Festivalului de Blues Focsani 2019.

În noaptea dintre ani – un an care a fost cum a fost și unul care va fi… cum va fi – în care petrecerile se țin în cerc restrâns și foarte restrâns, cel mai potrivit Revelion este… acasă. Acasă la noi sau la alții, cum ne e norocul. Un „Revelion la mine acas’” ne propune la TVR 1, pe 31 decembrie, de la ora 23.00, și Mugur Mihăescu, invitându-ne la el, de data aceasta, distanțați regulamentar, să ne bucurăm de încheierea unui an care a fost… așa cum a fost și să privim cu speranță spre ce ne poate aduce (sau lua) noul an. Scris și regizat de Mugur Mihăescu, programul „Revelion la mine acas’” vine cu „un divertisment care, în condițiile pe care toți le traversăm, să ofere privitorilor sentimentul că toți suntem la fel de afectați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent de statutul de „vedetă” sau cel de simplu spectator”, explică gazda noastră. În Centrul Vechi din București, restaurantele sunt închise. Străzile sunt aproape pustii, așa că Mugur dă o raită să vadă cine și cum se distrează de Revelion – dacă se distrează. Îi ies în cale un cerșetor, o femeie cu preocupări îndoielnice, dar și un… guvernator. A, nu, nu unul dintre cei care-și fac veacul pe la Palatul Victoria! Altul, cu bani! Doar că nu poate ajunge la ei: bietul om a pierdut tocmai cheia de la bancă!… La bairamul lui Mugur de sfârșit de an se adună câțiva prieteni – Radu Pietreanu, Dan Bittman și alți actori sau cântăreți, precum și un band restrâns, „de Covid”, format din două gemene talentate (atât cât se poate). De invitat, el a invitat mai multă lume, printre care Leana și Costel, Garcea… dar vom vedea dacă frica de pandemie i-a cuprins și pe ei sau dacă își vor face, până la urmă, apariția. Cert este că toți cei prezenți își împart hazul și necazul în jurul unui ceaun de fasole cu ciolan. Cântecele live ale lor și ale invitaților, glumele sau surprizele venite de peste hotare sau din partea familiei vor încerca sa găsească un numitor comun cu telespectatorii, astfel încât aceștia să se simtă conectați la atmosfera de la petrecere. Ne distrăm, așadar, la TVR 1, de la ora 23.00, într-un „Revelion la mine acas’” – la Mugur Mihăescu, mai exact, unde ne va prinde și numărătoarea inversă a ultimelor secunde din 2020. Un Revelion de tot râsul, 1 ianuarie, ora 0.50 Cinci artişti cunoscuţi publicului larg ne promit „Un Revelion de tot râsul” la TVR 1. În noaptea cea mai lungă, ei sunt protagoniştii unui show incendiar de comedie care ne va prezenta perspectiva românească asupra trecerii dintre ani prin momente spumoase de stand-up comedy, parodie muzicală, poezie comică sau magie. Vom râde cu lacrimi alături de umoristul, cântăreţul şi profesorul de canto Marius Gheorghiu, Magda Chihaia, actriţă a Teatrului Elisabeta din Bucureşti, Cristi Poe, umorist faimos mai ales în mediul online, Cristina Strecopitov, cea mai cunoscută femeie magician de la noi şi Vlad Gălăţianu, de la „Mondenii”. Să începem anul 2021 în hohote de râs urmărind la TVR 1 show-ul de umor programat la ora 0.50. „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!” – Peste două ore de cântece de petrecere, la TVR 1 (două părţi: de la 02.10 şi de la 03.20) Ce-ar fi noaptea de Revelion fără muzică de petrecere? Nici nu ne putem închipui… aşa că, din programul de Revelion al TVR 1 nu putea lipsi acest ingredient care să ne aducă veselie, bucurie şi bună dispoziţie. Cântece de dragoste, de sărbătoare, cântece de pahar, cântece care se ascultau şi fredonau odinioară la sărbătorile şi ospeţele boiereşti sau la târgurile de altădată ne propun realizatorii îndrăgitului „Tezaur folcloric” la trecerea către 2021. Sub genericul „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!”, începând cu ora 02.10, la TVR 1 avem cel mai bogat pachet muzical care să ne însoţească în noaptea dintre ani într-o atmosferă de bucurie, veselie şi voie bună. Şlagăre de ieri şi de azi vor fi interpretate de Constantin Lătăreţu, Mioara Velicu, Ion Ghiţulescu, Alexandru Mica, Gheorghe Gheorghe, Cristina Turcu Preda, Corina Dragomir, Valentin Grigorescu, Claudia Torop, Lucica Păltineanu, Nicolae Datcu, Andra Matei, Daniel Trifu şi Gheorghiţa Nicolae. Solişti instrumentişti: Georgiana Pană (nai), Theodor Pană (vioară), Marian Pană (vioară), Petrică Pană (vioară), George Udilă (clarinet), Nelu Radu (ţambal). „Programul special de Revelion „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!” valorifică Tezaurul muzical românesc, aducând publicului acele piese muzicale cântate pe la sindrofii cu ştaif sau în înalta societate, la care adăugăm creaţii contemporane, ce exprimă dorinţa oamenilor de a fi cu cei dragi, de aproape sau de departe, prin intermediul cântecului de… petrecere”, spune Gheorghiţa Nicolae, producător şi prezentator al programului muzical alături de Andra Matei şi Daniel Trifu. Darurile muzicale sunt pentru toate vârstele şi pentru toate gusturile, ca gen, ritm şi melodie, atmosfera de petrecere fiind întreţinută şi de tarafuri tradiţionale renumite: Taraful tradiţional „Constantin Lătăreţu”, coordonator Constantin Lătăreţu; Taraful „Târgoveţii de odinioară”, coordonator Daniel Trifu; Taraful „Tudor Pană”, coordonator Petrică Pană. Costumele vii, strălucirea din priviri, glasurile şi instrumentele acordate pentru muzica de petrecere a românilor recreează aşadar, în studioul 3 al Televiziunii Române, atmosfera Revelioanelor de altădată de la TVR, cu un program de înaltă clasă, pentru românii de pretutindeni. La mulţi ani tuturor românilor!

Ce poți să vezi pe TVR 1

Ca în fiecare an, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena este în direct de TVR 1, pe 1 ianuarie 2021, la ora 12.15

La capătul unui an în care întreaga lumea muzicală a fost suspendată, Concertul de Anul Nou va fi adaptat condițiilor pandemice. Pentru prima oară în istorie, ritualul în ritm de vals al începutului de an de la Viena ar putea avea loc cu sala goală! Oricare ar fi situația desfășurării lui, însă, cel mai mediatizat concert al tuturor timpurilor este şi anul acesta la TVR 1, de la ora 12.15, în prima zi a lui 2021.

După toate probabilitățile, spectacolul muzicii familiei Strauss și al contemporanilor ei va avea loc fără public în impunătoarea Sală de Aur de la Musikverein Viena. Concertul de Anul Nou susținut de Orchestra Filarmonicii din Viena, cel mai important ambasador muzical al Austriei și al Europei, va fi dirijat anul acesta de Ricardo Muti, șeful de orchestră italian aflându-se pentru a șasea oară la pupitrul filarmonicii vieneze, într-o relație de colaborare care durează de peste 50 de ani. În program vom urmări fragmente celebre semnate de Johann Strauss tatăl și fiul, dar și cîteva lucrări de Franz von Suppè și Carl Zeller, cu câteva prime audiții surpriză semnate Karl Komzák și Carl Millöcker.

Baletul de Stat din Viena va încânta telespectatorii din întreaga lume cu creațiile coregrafului Carlos Martinez, pentru a doua oară prezent în feeria valsantă a Concertului de Anul Nou, cu momente filmate în decorul impunător al Grădinii Palatului Lichtenstein și în așa numitul „Looshaus”, o structură modernă a arhitectului Adolf Loos, amplasată vizavi de Palatul Imperial din Viena. Costumele corpului de balet vienez sunt create pentru această ediție de designerul francez Christian Lacroix, și el invitat să asigure vestimentația pentru a doua oară în istoria evenimentului, iar regizorul Henning Kasten va coordona imaginea spectacolui filmat cu 17 camere. Concertul de Anul Nou este televizat în peste 90 de ţări de pe mapamond şi va fi urmărit de mai mult de 40 de milioane de telespectatori.

„Vă așteptăm să fiți alături de Televiziunea Română, atunci când, alături de Orchestra Filarmonică din Viena şi dirijorul Riccardo Muți, vom spune împreună cu dumneavoastră „La Mulți Ani 2021!”, cu speranța unui an mai bun, în care lumea va redeveni așa cum o știam”, ne invită Cătălin Sava, muzicolog și jurnalist TVR, cel care va asigura comentariul în direct pentru telespectatorii TVR 1.

21.10 Nu uita că ești român – Anul Nou cu bucurie (partea I, iar partea a doua, pe 3 ianuarie, la 21.10)

Începutul de an a fost întotdeauna prilej de bucurie şi petrecere la români. Anul acesta trăim un altfel de început şi ne rugăm ca 2021 să alunge tot ce a fost rău şi greu din anul ce a trecut. Tradiţia românească spune că veselia, cântecele, zgomotele zurgălăilor şi „Pluguşorul” sau „Sorcova” sunt aducătoare de bine, de belşug, pace şi împăcare, iar relele toate sunt alungate de bucuria noastră de a fi şi de a petrece împreună.

Aşadar, în prima zi a Noului An, de la ora 21.00, Iuliana Tudor ne aşteaptă la TVR 1 să petrecem „Anul Nou cu bucurie”, într-un program în care mari artişti ai muzicii populare româneşti vin să ne ureze „La mulţi ani!”, să ne transmită urări de An Nou şi să sărbătorească alături de toți românii. Petrecerea are loc într-o zonă de basm, la Gura Râului din judeţul Sibiu, iar gazde ne sunt membrii Ansamblului Junii Sibiului, astfel că putem fi fără grijă: vom petrece şi ne vom veseli între prieteni.

Vin alături de Iuliana Tudor, să ne ureze „Anul Nou cu bucurie” în prima seară a anului 2021, Nicolae Furdui Iancu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Florica Zaha, Alexandru Pugna, Matilda Pascal Cojocărița, Andreea Voica, Mariana Deac, Viorica Macovei, Mariana Ionescu Căpitănescu, Aurel Tămaș, Petrică Mâțu Stoian, Elena Pădure, Ovidiu Homorodean, Alina Pinca, Tudor Furdui Iancu, Angelica Flutur, Robert Târnăveanu, Ancuța Corlățan, Gabriel Dumitru, Stana Stepanescu, Daniel Pop, Oana Tomoiagă, Codruța Rodean, Alexandru Brădățan, Izabela Tomița, Paul Ananie, Andra Matei, Florin Boita, Iulia Mihai, Bogdan Cioranu, Andreea Haisan, Cătălina Rotaru, Vlad Sărmaș, Simona Alexandru, Raluca Radu, Ștefan Negru, Alexandra Chira, Mihai Teacă, Sînziana Ştefan.