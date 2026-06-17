„Ilie-Sărăcie a băgat spaima în români mai tare decât războiul din Ucraina”, afirmă jurnalistul Dan Andronic. Concluzia sa vine în urma celui mai recent sondaj Avangarde, potrivit căruia 81% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. În opinia jurnalistului, rezultatele cercetării indică o stare accentuată de îngrijorare în rândul populației, alimentată în principal de temerile legate de situația economică și de perspectivele financiare ale țării.

„Ilie-Sărăcie a băgat spaima în români mai tare decât războiul din Ucraina! Sondajul Avangarde din iunie 2026 scoate la iveală o realitate cruntă: românilor nu le mai arde de ideologii și promisiuni deșarte, ci tremură pentru siguranța lor economică!

Într-un climat sumbru, în care 81% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită și doar 14% mai au curajul să fie optimiști, panica a pus stăpânire pe societate”, susține Dan Andronic.

Datele sondajului arată că 37% dintre români consideră o posibilă criză economică drept principala amenințare pentru perioada următoare. Pe locul al doilea se află îngrijorările legate de viitorul copiilor, indicate de 21% dintre respondenți.

Escaladarea războiului din Ucraina este menționată de 13% dintre participanți, în timp ce problemele de sănătate și tensiunile sociale sunt invocate într-o proporție mai redusă.

Potrivit jurnalistului, cercetarea scoate în evidență o teamă tot mai accentuată legată de viitorul economic și de menținerea nivelului de trai.

„Cea mai alarmantă cifră din sondaj? 37% dintre români indică o eventuală criză economică drept principala teamă pentru perioada următoare! Dacă adaugăm și cei 21 la sută care se tem de viitorul copiilor, ies 58 de sută...Frica de sărăcie a bătut orice alt pericol:

37% – Criză economică

21% – Viitorul copiilor

13% – Escaladarea războiului din Ucraina

9% – Problemele de sănătate

5% – Ura din societate

Cu alte cuvinte, frica economică este mai puternică decât frica de război sau de boală! Iar această teroare nu e o întâmplare de moment: e o constantă toxică! Cifrele se mențin la fel de mari lună de lună (37% în aprilie, 38% în mai, 37% în iunie). Patru din zece români se culcă și se trezesc cu gândul la colapsul financiar!”, continuă Dan Andronic.

În analiza sa, Dan Andronic afirmă că rezultatele sondajului indică o deteriorare a percepției publice asupra activității premierului Ilie Bolojan, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de situația economică. Potrivit jurnalistului, dificultățile financiare și teama de sărăcie influențează semnificativ modul în care românii evaluează actuala guvernare.

„În acest context de coșmar, performanța politică a lui Ilie Bolojan este judecată extrem de dur de către public. Românii au pus filtrul supraviețuirii economice pe guvernarea sa, iar verdictul este necruțător: 54% dintre respondenți consideră că premierul Bolojan TREBUIA DEMIS prin moțiune de cenzură! Doar 40% au mai încercat să-i găsească scuze”, mai arată jurnalistul.

Totodată, Dan Andronic atrage atenția asupra nivelului ridicat de neîncredere.

„Majoritatea populației nu îl mai vede ca pe o soluție, ci ca pe o parte majoră din problemă!Paradoxul? Deși păstrează o cotă de încredere personală de 29% (un profil de credibilitate pe care încă se mai agață), zidul de respingere este uriaș: 67% neîncredere! Acest capital politic măcinat arată clar limita sa”, susține jurnalistul.

În opinia sa, datele arată că „Bolojan va rămâne în istorie drept cel mai slab prim-ministru”.

„Concluzia este tristă, dar inevitabilă: Ilie Bolojan poate avea imaginea sa de lider serios, dar în realitate va rămâne în istorie drept cel mai slab prim-ministru, cel sub mandatul căruia frica de sărăcie a devenit parte a ethosului mai multor generații!”, afirmă jurnalistul Dan Andronic.