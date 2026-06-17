Majoritatea cetățenilor consideră că România merge într-o direcție greșită, potrivit unui sondaj Avangarde. Conform cercetării, 81% dintre respondenți au această opinie, în timp ce doar o mică parte apreciază că țara se află pe drumul cel bun.

Studiul, desfășurat la nivel național în perioada 9-16 iunie, evidențiază și dorința majorității cetățenilor pentru o soluționare rapidă a actualei situații politice.

Astfel, 88% dintre participanți au declarat că România are nevoie cât mai curând de un nou guvern. În schimb, doar 9% sunt de părere că actuala criză politică ar putea continua, iar 3% nu au oferit un răspuns clar.

Pe lângă preocupările legate de scena politică, românii privesc cu îngrijorare și perspectivele economice. Mai mult de o treime dintre cei chestionați, respectiv 37%, au indicat o posibilă criză economică drept principala lor teamă pentru perioada următoare.

Viitorul copiilor reprezintă o altă sursă importantă de îngrijorare, fiind menționat de 21% dintre respondenți. Totodată, 13% se tem de o eventuală escaladare a conflictului din Ucraina, în timp ce 9% au indicat problemele de sănătate ca principal motiv de preocupare.

Tensiunile sociale sunt și ele prezente în percepția publică. Aproximativ 5% dintre participanții la sondaj au declarat că îi îngrijorează nivelul de ură și polarizare din societate. Alte motive au fost menționate de 12% dintre respondenți, iar 3% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Sondajul Avangarde a fost realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1.008 persoane adulte. Marja de eroare a cercetării este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.

România traversează o criză politică, iar datele recente arată că aceasta ar putea continua în următoarele zile. După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, tensiunile au apărut pe scena politică. În prezent, partidele politice fac calcule legate de viitorul Executiv.