Majoritatea covârșitoare a ucrainenilor se așteaptă la schimbări importante în conducerea țării după încheierea războiului, arată un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS). Cercetarea indică o creștere semnificativă a numărului celor care cred că Ucraina va avea alți lideri politici după conflict, comparativ cu situația de acum trei ani.

Potrivit sondajului realizat în perioada 7 mai – 3 iunie, 88% dintre respondenți se așteaptă la o schimbare a conducerii țării după război. În 2023, ponderea celor care împărtășeau această opinie era de 73%.

Cea mai mare schimbare de percepție este legată de funcția prezidențială.

Dacă în urmă cu trei ani doar 23% dintre cei intervievați considerau că Ucraina va avea un alt președinte după război, în prezent procentul a ajuns la 67%.

Datele arată că a crescut și numărul celor care se așteaptă la schimbări în celelalte instituții-cheie ale statului. Astfel, 83% dintre respondenți cred că Parlamentul va avea o altă configurație după încheierea conflictului, față de 69% în 2023.

În același timp, 74% dintre cei chestionați consideră că și Guvernul ar trebui să fie reînnoit, comparativ cu 47% înregistrat în urmă cu trei ani.

Reprezentanții KIIS atrag atenția că rezultatele nu trebuie interpretate ca o cerere pentru organizarea imediată a alegerilor.

Directorul executiv al institutului, Anton Hrușetki, a declarat că Volodimir Zelenski continuă să fie perceput de majoritatea ucrainenilor drept un președinte legitim și că opinia dominantă rămâne aceea că alegerile ar trebui organizate abia după încheierea războiului.

„Președintele Zelenski rămâne un șef de stat legitim în ochii majorității ucrainenilor, iar majoritatea cetățenilor continuă să se opună alegerilor până la sfârșitul războiului”, a afirmat Hrușetki.

Potrivit directorului KIIS, mulți dintre ucrainenii care încă au încredere în Volodimir Zelenski consideră că unitatea națională și stabilitatea instituțională sunt prioritare în timpul conflictului.

În același timp, o parte dintre acești alegători cred că după încheierea războiului ar fi necesară o reînnoire a clasei politice.

„Ei cred că există motive să-l critice pe președinte, dar evită confruntarea politică fără compromisuri, deoarece prioritatea este să reziste războiului”, a explicat Anton Hrușetki.

Acesta a adăugat că mulți dintre cei care îl susțin în prezent pe Zelenski și-ar dori, într-o perioadă de pace, apariția unei noi generații de lideri politici.

Dintre respondenții care au declarat că au încredere deplină în Volodimir Zelenski, doar 33% consideră că acesta ar trebui înlocuit după război.

În schimb, în rândul celor care spun că „mai degrabă au încredere” în actualul lider de la Kiev, procentul celor care cred că Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte după conflict ajunge la 68%.

Aproape toți respondenții care au declarat că nu au încredere în Zelenski susțin că țara ar trebui să fie condusă de un alt președinte după încheierea războiului.

Cercetarea a fost realizată telefonic, la nivel național, pe un eșantion de 1.000 de adulți din regiunile Ucrainei aflate sub controlul guvernului de la Kiev. Potrivit Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, marja maximă de eroare a sondajului este de 4,1%.