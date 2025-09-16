Fraudă uriașă în portul Pireu, cu mii de containere de mărfuri din China

Autoritățile europene au anunțat luni un sechestru masiv la Portul Pireu din Grecia, implicând 2.435 de containere importate din China, majoritatea deținute de COSCO, companie de stat chineză.

Operațiunea reprezintă cea mai mare confiscare de acest tip din istoria Uniunii Europene și scoate la iveală o schemă de fraudă fiscală de amploare care a durat mai bine de opt ani.

Investigația, coordonată de Oficiul Procurorului European (EPPO) sub numele de cod „Calypso”, vizează rețele criminale care importau ilegal biciclete electrice, trotinete, textile și încălțăminte, evitând plata taxelor anti-dumping și prejudiciind bugetele naționale și UE cu sute de milioane de euro.

Șase persoane au fost inculpate în urma anchetei. Doi dintre acuzați sunt ofițeri vamali greci, cercetați pentru certificări false repetate, care au facilitat câștiguri ilegale și au dăunat bugetului european.

Alți patru inculpați sunt brokeri vamali, acuzați de fraudă vamală și instigare la certificări false.

„Aceste rețele criminale sunt extrem de organizate și specializate în astfel de fraude de ani de zile”, a declarat Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al EPPO. „Operațiunea Calypso transmite un mesaj clar: nu mai există zone sigure. Acum trebuie să transformăm acest succes spectaculos într-un efort sistematic, cu investigatori dedicați în întreaga zonă EPPO”, a mai afirmat ea.

Estimările preliminare indică pierderi de aproximativ 350 de milioane de euro din taxe vamale și alte 450 de milioane de euro din TVA neplătit.

Doar bicicletele electrice confiscate, aproximativ 500 de containere, ar fi generat pierderi de 25 de milioane de euro în taxe vamale și 12,5 milioane în TVA.

În unele containere, doar 10-15% din produsele reale erau declarate oficial, ceea ce sugerează subevaluarea deliberată pentru a evita plata taxelor anti-dumping.

Autoritățile grecesti au deschis un număr limitat de containere, evaluând conținutul la aproximativ 250 de milioane de euro. Operațiunea de inspecție este extrem de complexă și reprezintă un risc major pentru siguranța personalului vamal.

Investigația „Calypso” nu se limitează doar la confiscarea containerelor. Rețelele suspectate sunt implicate și în spălarea banilor și în transferuri ilegale către China.

EPPO a subliniat că este nevoie de o colaborare intensă între poliție, autorități vamale și instituții fiscale pentru a preveni astfel de fraude pe viitor.

Această descoperire subliniază vulnerabilitatea Uniunii Europene în fața schemelor complexe de evaziune fiscală, dar și angajamentul autorităților europene de a combate ilegalitățile transfrontaliere.

În perioada următoare, verificarea tuturor containerelor va continua, iar anchetele împotriva celor implicați se vor extinde pentru a identifica întregul lanț de fraudă.