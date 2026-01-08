Franța și Marea Britanie, lovite de furtuna Goretti. Meteorologii au anunțat rafale de vânt „excepţionale”

Meteorologii au emis o alertă roșie de vânt pentru Canalul Mânecii în noaptea de joi spre vineri, din cauza furtunii Goretti, care este așteptată să aducă rafale de până la 160 km/h pe coastă și de 130–140 km/h în interior, relatează Le Figaro.

În plus faţă de alerta de vânt, valabilă între orele locale 21:00 și 3:00, în Franța, 29 de departamente din nord-vest, printre care și cele din Île-de-France, au intrat treptat sub cod portocaliu începând cu ora locală 16:00 (17:00, ora României).

Trei departamente vor fi, de asemenea, sub alertă portocalie pentru valuri și inundații vineri dimineață. În același timp, un episod de ninsori puternice a perturbat deja o mare parte a Franței începând de luni.

Furtuna Goretti este un sistem depresionar de o intensitate rară, scrie Le Figaro. Pe coastă, rafalele ar putea atinge 150–160 km/h, local valori mai ridicate în zonele cele mai expuse. Cu rafale de vânt anunțate ca fiind „excepţionale”, potrivit agenției meteorologice britanice Met Office, furtuna Goretti, însoțită de ninsori, va afecta Regatul Unit începând de joi seara.

Met Office a emis o alertă roșie rară de vânt puternic, cel mai ridicat nivel, pentru insulele Scilly și o mare parte din regiunea Cornwall, în sud-vestul Angliei, în timp ce Météo France a emis o alertă roșie similară pentru un departament din nordul Franței.

De asemenea, ninsori abundente ar putea afecta sudul și centrul țării, cu acumulări de până la 30 de centimetri în Midlands, iar șeful serviciului de prognoze meteorologice al Met Office, Neil Armstrong, a avertizat că furtuna Goretti prezintă „riscuri multiple”.

Cyrille Duchesne, responsabilul serviciului de prognoze de la La Chaîne Météo, afirmă că expresia „bombă meteorologică” sau „bombă depresionară” nu este deloc exagerată.

„O bombă meteorologică este o depresiune care se adânceşte foarte rapid, adică presiunea din centru scade puternic în scurt timp. Se utilizează adesea un ordin de mărime de aproximativ 24 hectopascali în 24 de ore (...) chiar dacă pragul precis depinde uşor de latitudine”, a explicat acesta, pentru Le Figaro.

În cazul furtunii Goretti, experții de la La Chaîne Météo vorbesc despre o „bombă meteorologică”, întrucât presiunea atmosferică va scădea extrem de rapid, cu aproximativ 40 de hectopascali (hPa) în mai puțin de 24 de ore, ceea ce va duce la intensificarea vântului.