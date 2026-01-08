Cod galben de vânt și vreme severă în Republica Moldova. Rafale de până la 72 km/h, drumurile pot fi periculoase

Republica Moldova. Un nou episod de vreme severă afectează Republica Moldova începând din după-amiaza zilei de 8 ianuarie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil de la ora 16:00 pe 8 ianuarie până pe 9 ianuarie, ora 12:00.

Meteorologii anunță rafale puternice de vânt vestic, care vor atinge viteze între 15 și 20 m/s, echivalentul a 54–72 km/h. Fenomenul va afecta mai multe regiuni ale țării, iar zonele exacte sunt indicate în harta oficială publicată de autorități.

Pe lângă intensificările vântului, Codul galben de ghețuș, polei și precipitații abundente rămâne în vigoare. Astfel, pe 8 ianuarie se așteaptă ploi care se vor transforma în lapoviță și ninsoare, cu cantități de 7–15 l/m² în jumătatea de nord. Pe 9 ianuarie, fenomenul se va extinde pe arii mai largi, cu polei pe drumuri și ghețuș care va îngreuna circulația rutieră.

Specialiștii avertizează că intensificările vântului pot provoca ruperea crengilor uscate, deplasarea obiectelor ușoare și dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile deschise. Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea parcării vehiculelor sub copaci bătrâni și urmărirea constantă a informațiilor oficiale.

Poliția rutieră anunță că traficul pe traseele naționale este intens, fiindcă mulți cetățeni se întorc acasă după sărbători. Circulația este îngreunată de condițiile meteo: pe anumite sectoare se formează ghețuș, iar în unele zone ninge, crescând riscurile de accidente.

Pe parcursul nopții, echipele de drumari au desfășurat lucrări de întreținere de iarnă în mai multe localități din nord și centru, printre care Sănătăuca, Rezina, Glodeni, Bălți, Drochia, Șoldănești, Soroca, Ocnița, Briceni, Rîșcani, Florești, Sângerei, Nisporeni, Călărași și Edineț.

Pentru aceste operațiuni, au fost utilizate 58 de utilaje speciale, iar muncitorii rutieri au răspândit 494 tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant, fiind mobilizați 67 de angajați pentru gestionarea situației.

Pe durata nopții au fost preluate și gestionate mai multe sesizări. 4 apeluri directe de la cetățeni, 11 notificări prin Serviciul 112, 6 raportări de la IGSU și o sesizare din partea INSP. Autoritățile reamintesc că oamenii trebuie să respecte măsurile de siguranță și să contacteze serviciile de urgență în cazul apariției unor probleme pe drumuri sau în gospodării.