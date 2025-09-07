International Franța, aproape de o criză politică majoră. Liderii partidelor caută drumul spre Matignon







Duminică agitată în Franța, înainte de votul de încredere pentru Guvernul condus de François Bayrou, care va avea loc luni, la ora 15:00. Votul a fost cerut chiar de premier, cu privire la metodele de reucere a deficitului bugetului public.

Prim-ministrul francez, omniprezent în mass-media săptămâna aceasta, își continuă maratonul mediatic duminică, încercând să convingă până în ultimul moment.

„Care este rostul să dai jos guvernul?”, se întreabă François Bayrou pe platforma de presă online Brut.

„Avem partide politice care nu numai că nu sunt de acord cu nimic, dar este mult mai rău decât atât: sunt într-un război civil deschis între ele și se urăsc unele pe altele. Se unesc pentru a da jos guvernul”, a adăugat Bayrou.

„Dacă credeți că aveți în față pe cineva care renunță, care cedează și care va vărsa lacrimi de crocodil, vă înșelați”, a mai spus François Bayrou, intervievat de Brut.

„Nu declar niciodată că s-a terminat”, a adăugat șeful guvernului din Franța.

Primul ministru a asigurat că nu are „nicio anxietate” în privința părăsirii palatului Matignon, în cazul în care ar pierde votul de încredere de luni. „Fac ceea ce sunt sigur că trebuia făcut”, a mai spus Beyrou.

„Alegeri prezidențiale anticipate sunt cel mai bun lucru care se poate întâmpla”, a declarat el la BFMTV europarlamentara Sarah Knafo, de la formațiunea naționalistă Reconquête.

Ea a afirmat că „demisia președintelui Republicii”, Emmanuel Macron, este „singurul lucru de care avem nevoie”.

Pe de altă parte, a mai spus reprezentanta Reconquête, o nouă dizolvare a parlamentului „nu va rezolva nimic” în această situație.

„Pentru mine, ca și pentru ceilalți, va fi da”, a declarat prim-secretarului Partidului Socialist, Olivier Faure, la France 3, întrebat ce ar face dacă i s-ar cere să se întoarcă la Matignon.

„Am spus că toți cei care împărtășesc acest contraplan la guvernarea Bayrou pot fi chemați și că ei trebuie să răspundă pozitiv”, a adăugat Faure.

„Suntem extrem de norocoși să-l avem pe Jordan Bardella, un viitor prim-ministru combativ și talentat”, a declarat Marine Le Pen, lidera Rassemblement National (RN), în ajunul căderii - mai mult decât probabile - a cabinetului condus de François Bayrou.

„Este gata să preia mâine conducerea guvernului nostru”, a mai spus lidera RN.

„Ceea ce are nevoie țara noastră este o schimbare pragmatică și hotărâtă de guvern, acum. RN este mai pregătită ca niciodată... Un an înaintea schimbării este o oportunitate uriașă pentru Franța”, a adăugat Le Pen.

Ea a adăugat că „Emmanuel Macron și toți cei care l-au slujit din 2017 sunt arhitecții și artizanii crizei profunde prin care trecem”.

„În seara zilei de 8 septembrie, președintele Republicii va trebui să tragă consecințele votului deputaților. Mi se pare de neconceput astăzi că nu va chema poporul francez din nou la urne pentru a numi o nouă Adunare”, mai spune Marine Le Pen.

„Decizia îi aparține, dar dacă decide să câștige timp numind un nou prim-ministru, acesta din urmă (...) fără a ține cont de aceste aspirații, va fi și el cenzurat.”

„Datoria noastră este să oferim o cale spre redresare milioanelor de francezi care privesc țara lor cu furie și uneori cu disperare”, a mai spus Marine Le Pen, adăugând că cere „o schimbare de guvern cât mai rapidă posibil, pentru că este urgentă”.

„Sunt total împotriva insistenței pentru demisia președintelui Republicii. Nu pentru că este Emmanuel Macron, nu pentru că este nepopular. Dar din momentul în care instituțiile noastre vor consemna faptul că putem împinge un președinte să demisioneze, vom fi terminat de pierdut a Cincea Republică”, a declarat Laurent Wauquiez, președintele grupului Dreapta Republicană, la emisiunea „En tout frank” de la LCI.

„Dacă vom merge spre alegeri anticipate, vom plăti prețul pentru anii următori”, a mai spus el.

„În acest moment, toată lumea se preface. Nu cred deloc în ipoteza unui guvern socialist cu Olivier Faure. Este o iluzie sau o sperietoare”, a mai spus Laurent Wauquiez.

„Vorbim despre un guvern cu o bază de parlamentari mai mică decât cea a lui François Bayrou”, a adaugat el, referindu-se la pozițiile LFI, LR și RN.

„Evident, închid ușa unui guvern de stânga. Am spus acest lucru joi (...) afirmând imediat foarte clar că nu vom vota, nu vom susține și nu vom participa la un guvern Olivier Faure cu un program socialist”.

Ceva mai puțin de unul din doi francezi (46%) susțin mișcarea care cere „blocarea” Franței pe 10 septembrie, în timp ce 28% se opun și 26% sun indiferenți la idee, potrivit unui sondaj publicat de La Tribune Dimanche.

În detaliu, simpatizanții de stânga susțin masiv (73% pentru LFI, 67% pentru ecologiști și 61% pentru PS) această mișcare născută pe rețelele de socializare și, într-o măsură mai mică (58%), cei ai Adunării Naționale, conform acestui studiu Ipsos-BVA-CESI realizat între 3 și 4 septembrie pe un eșantion de 1.000 de persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de 18 ani și peste.

În schimb, ideea este respinsă de 73% dintre susținătorii Renaissance-Horizons-Modem și de 57% de către susținătorii LR. Pe categorii de vârstă, doar cei de 60 de ani și peste sunt majoritari în opoziția față de apel și diversele inițiative ale acestuia.