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Fostul senator PSD Timotei Stuparu, lovit mortal de un șofer pe trecerea de pietoni

Fostul senator PSD Timotei Stuparu, lovit mortal de un șofer pe trecerea de pietoniSursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fostul deputat și senator PSD Timotei Stuparu a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere de pietoni. Decesul a fost anunțat miercuri, în plenul Senatului, de senatorul social-democrat Robert Cazanciuc. În memoria fostului parlamentar, senatorii au păstrat un moment de reculegere.

Cine a fost Timotei Stuparu

Timotei Stuparu a avut o carieră politică de peste două decenii, fiind deputat în două legislaturi și senator în perioada 2012–2016. A reprezentat județul Teleorman și a ocupat, de asemenea, funcția de președinte al Consiliului Județean.

Și-a început activitatea parlamentară în 1990, când a fost ales deputat FSN de Teleorman. A deținut acest mandat până în 1992, după care a condus Consiliul Județean Teleorman, în perioada 1992–1996.

În aceeași perioadă, Stuparu a condus organizația județeană FSN/PDSR Teleorman. A revenit în Camera Deputaților în legislatura 2000–2004, ca reprezentant al PDSR, iar în decembrie 2012 a fost ales senator PSD de Teleorman.

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În Senat, a fost vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit fișei sale parlamentare oficiale.

Mesajul transmis de PSD Teleorman

PSD Teleorman a anunțat decesul fostului parlamentar marți, 13 octombrie, printr-un mesaj publicat pe pagina organizației. Reprezentanții partidului au amintit funcțiile ocupate de acesta și activitatea sa politică în județ.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice”, au transmis reprezentanții PSD Teleorman.

Potrivit anunțului organizației, cei care doresc să își ia rămas-bun de la fostul parlamentar pot merge la capela Bisericii Spirea Nouă din București, începând de marți, 13 octombrie, de la ora 17:00. De joi, 15 octombrie, priveghiul va continua la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, comuna Corbeanca.

Slujba de înmormântare este programată vineri, 16 octombrie, de la ora 12:00, la Biserica Sfânta Treime

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