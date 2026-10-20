Un fost inginer al OpenAI, acuzat că a instalat un dispozitiv de înregistrare audio într-o sală de conferințe a companiei, era în contact frecvent cu un membru al familiei regale saudite și urma să plece în Arabia Saudită, potrivit procurorilor federali americani, citați de CNBC.

Abdulrahman Alfozan a fost arestat pe 9 octombrie, cu trei zile înainte de un zbor doar dus către Riad.

Conform unui document depus în instanță, anchetatorii susțin că Alfozan ar fi instalat, pe 28 septembrie, un dispozitiv de înregistrare ascuns într-un port USB aflat în spatele unui televizor dintr-o sală de conferințe folosită de conducerea OpenAI.

Echipamentul ar fi rămas acolo mai multe zile și ar fi fost modificat pentru a împiedica transferul de date către televizor. În plus, conținutul cardului microSD ar fi fost criptat.

Procurorii afirmă că fostul angajat a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a cerceta modalități de construire și personalizare a dispozitivului, inclusiv înregistrarea continuă a sunetului, ascultarea în timp real și criptarea fișierelor. Căutările ar fi fost realizate printr-un cont de chatbot asociat soției sale.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, fotografii cu alte posibile locuri de supraveghere din birourile OpenAI și imagini ale unor echipamente electronice. Potrivit procurorilor, în sala vizată aveau loc frecvent discuții despre cercetări proprietare, strategii comerciale și întâlniri cu oficiali guvernamentali. Autoritățile consideră că presupusa activitate ar fi putut reprezenta un risc pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Documentele arată că Alfozan comunica prin WhatsApp cu un membru al familiei regale saudite, care îl îndemna să se întoarcă în regat și să participe la o inițiativă de inteligență artificială. Suspectul ar fi acceptat propunerea, dar ar fi spus că nu pleacă înainte de dobândirea drepturilor asupra acțiunilor primite de la companie.

Alfozan avea un salariu anual de 385.000 de dolari și primise acțiuni în valoare de 2,2 milioane de dolari la angajarea sa, în iulie 2025. Soția și copilul său de trei luni au părăsit SUA pe 10 octombrie, cu bilete la clasa business cumpărate, potrivit procurorilor, de un oficial militar saudit.

Luni, judecătorul federal a respins cererea apărării de eliberare în arest la domiciliu. Alfozan, care nu are antecedente penale, urmează să revină în instanță luna viitoare.