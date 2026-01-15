Sport

Fostul campion olimpic Yannick Agnel va fi judecat pentru abuzuri asupra unei minore

Fostul campion olimpic la înot Yannick Agnel, în vârstă de 33 de ani, va fi judecat în fața Curții Penale din departamentul Haut-Rhin, pentru acuzații de viol și agresiune sexuală asupra unei minore. Anunțul a fost făcut joi de Curtea de Apel din Colmar, care a respins recursul formulat de sportiv împotriva trimiterii sale în judecată, notează France24.

Instanța a stabilit că există suficiente probe pentru ca Yannick Agnel să fie judecat în fața Curtea Penală din Haut-Rhin, confirmând astfel decizia instanței inferioare.

Judecătorii au apreciat că probele susțin acuzațiile formulate

Potrivit hotărârii instanței, dosarul conține elemente probatorii considerate suficiente pentru a justifica trimiterea în judecată a fostului sportiv. Yannick Agnel este acuzat de viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi avut loc în perioada în care victima era minoră.

Justiția franceză a reținut că analiza probelor și a declarațiilor strânse în cursul anchetei preliminare impune judecarea cauzei de către o curte penală, competentă să se pronunțe asupra acuzațiilor de o asemenea gravitate.

Relația ar fi început când victima avea 13 ani

Conform anchetatorilor, Yannick Agnel este suspectat că ar fi avut, în anul 2016, o relație cu fiica antrenorului său, care avea la acel moment 13 ani. Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi început la finalul anului 2015 și s-ar fi derulat pe parcursul mai multor luni.

Evenimentele cercetate ar fi avut loc între 31 decembrie 2015 și 31 august 2016, în mai multe locații din Franța și din străinătate, printre care Mulhouse, localitatea apropiată Riedisheim, precum și în Thailanda și Spania, inclusiv în Tenerife și Sierra Nevada.

Declarațiile reclamantei descriu acte impuse pe o perioadă de șase luni

În timpul anchetei, reclamanta a oferit o relatare considerată coerentă și constantă de către anchetatori. Aceasta a descris relații sexuale impuse într-un mod calificat drept „insidios”, desfășurate pe parcursul a aproximativ șase luni în 2016.

Potrivit documentelor din dosar, versiunea victimei a rămas consecventă în timp și a fost considerată credibilă în raport cu celelalte elemente de probă administrate în cauză.

Yannick Agnel a avut declarații contradictorii în timpul anchetei

Fostul înotător a fost arestat și plasat în arest preventiv în decembrie 2021. În timpul audierilor, el a oferit versiuni diferite ale faptelor. Inițial, Yannick Agnel a recunoscut doar „îmbrățișări și sărutări”, ulterior invocând probleme de memorie.

Într-o etapă ulterioară a anchetei, acesta a admis, fără a oferi detalii clare, că ar fi încercat să o penetreze pe minoră. De-a lungul procedurilor, sportivul a negat constant acuzațiile de viol.

„Nu sunt un violator, nu sunt un monstru sau un prădător sexual”, a declarat Yannick Agnel, vorbind despre un „conflict intern” legat de ceea ce el a descris drept o „dragoste imposibilă”.

Fostul sportiv susține că relația ar fi fost consensuală

Yannick Agnel a afirmat în mod repetat că relația ar fi fost una consensuală și a descris-o ca pe o simplă „aventură”. El a susținut că, în opinia sa, reclamanta ar fi fost suficient de matură pentru a refuza, dacă nu și-ar fi dat consimțământul.

După punerea sa sub acuzare oficială, fostul campion olimpic și-a reiterat poziția, afirmând că tânăra încerca să se comporte „mai matură decât era”, o afirmație care face parte din linia sa de apărare.

Urmează judecata pe fond a dosarului

Prin respingerea recursului, Curtea de Apel din Colmar a deschis calea judecării pe fond a dosarului în fața Curții Penale din Haut-Rhin. Aceasta va analiza probele, declarațiile și circumstanțele invocate de ambele părți, urmând să stabilească răspunderea penală a fostului sportiv.

Cazul lui Yannick Agnel, unul dintre cei mai cunoscuți înotători francezi ai ultimului deceniu, rămâne unul extrem de sensibil. Este urmărit îndeaproape de opinia publică franceză, având implicații majore atât din punct de vedere juridic, cât și moral.

