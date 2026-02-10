Fosta soție a unui director Alfa-Bank a făcut apel la Putin înainte de a se sinucide în închisoare

Aliya Galitskaya, fosta soție a miliardarului și membru al consiliului de administrație Alfa-Bank, Alexander Galitsky, ar fi murit în urma unei presupuse sinucideri într-un centru de detenție, informează pravda.ru.

Cu puțin înainte de moartea sa, Aliya Galitskaya a înregistrat un mesaj video adresat președintelui rus, Vladimir Putin, în care îl acuza pe fostul ei soț, Alexander Galitsky, de sprijinirea Ucrainei și a administrației președintelui Volodimir Zelenski, exprimând totodată îngrijorarea pentru siguranța fiicelor lor.

În mesaj, ea a subliniat că se adresează lui Putin „ca singura persoană” care ar fi putut-o proteja de presupusele acțiuni ale fostului ei soț. Aliya a povestit că s-a căsătorit cu Galitsky în 2010 și că au împreună două fiice, însă după ce a descoperit că acesta era deja căsătorit, a cerut divorțul.

Aliya Galitskaya a mai afirmat că, în baza unei decizii judecătorești, fiicele lor locuiau cu tatăl lor, iar Alexander Galitsky ar fi depus cereri suplimentare pentru pensie alimentară, insistând ca fetele să rămână în custodia sa. „Mă discreditează, prezentându-mă ca pe o mamă rea. Drepturile mele părintești sunt sever restricționate”, a declarat ea.

Aliya Galitskaya l-a acuzat pe fostul ei soț că le insuflă fiicelor sale opinii pro-europene în timpul călătoriilor în străinătate. Ea a susținut că Galitsky l-ar fi prezentat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca pe un erou al luptei împotriva Rusiei și că l-ar fi comparat președintele rus cu un lider fascist.

„El insuflă ură față de Rusia, față de poporul nostru, cultură, tradiții și literatură fiicelor noastre”, a spus ea.

Temându-se că, în cazul în care fostul ei soț ar obține custodia, fiicele ar putea fi duse în Europa, Aliya și-a încheiat mesajul printr-o pledoarie disperată: „Vă vorbesc pe propriul meu risc și vă implor ajutorul. Vă rog să analizați cazul meu cu seriozitate și să-l examinați în mod cuprinzător și obiectiv.”

Avocata lui Galitsky, Anna Butyrina, a declarat că mariajul ar fi fost doar „o glumă”, menționând că acesta a fost înregistrat în Las Vegas în urmă cu aproximativ 15 ani, fără a fi însă recunoscut oficial înRusia.

Potrivit acesteia, înainte de a iniția procedura de partajare a bunurilor, Galitskaya și-ar fi schimbat numele de familie pentru a corespunde cu cel al lui Galitsky și ar fi încercat să obțină validarea legală a căsătoriei, demers care, în final, a fost respins.

O poziție diferită a fost exprimată de fostul avocat al Galitskayei, Ruben Markaryan. Acesta susține că există un certificat de căsătorie legal, emis în statul Nevada în 2010, precum și o decizie de divorț pronunțată de o instanță din California.

Markaryan a precizat că documentele respective au fost prezentate în instanță în procesele legate de custodia copiilor și stabilirea pensiei alimentare. În opinia sa, punerea sub semnul întrebării a valabilității căsătoriei face parte dintr-o strategie juridică menită să demonstreze inexistența bunurilor comune.

Aliya Galitskaya, fosta soție a lui Alexander Galitsky, ex-membru al consiliului de administrație al Alfa-Bank, a fost arestată într-un dosar de extorcare ce vizează suma de 150 de milioane de dolari. Informația a fost confirmată de serviciul comun de presă al instanțelor din regiunea Moscova.

Potrivit anchetatorilor, Galitskaya ar fi solicitat această sumă de bani fostului său soț, exercitând presiuni prin mesaje, convorbiri telefonice și întâlniri directe. Ea este acuzată că l-ar fi amenințat pe fostul soț cu publicarea unor informații compromițătoare, precum și a unor date care i-ar fi putut afecta în mod serios drepturile și interesele.

Instanța a decis plasarea acesteia în arest preventiv pentru o perioadă de două luni, până la data de 3 aprilie 2026, se arată în comunicatul oficial. Între timp, o sursă citată de RBC susține că trupul femeii ar fi fost descoperit în dimineața respectivă în centrul de detenție din Istra, chiar înainte de transferul ei într-un centru de arest preventiv.

Alexander Galitsky a făcut parte din conducerea Alfa-Bank până în martie 2022, când și-a prezentat demisia pe fondul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva lui Mikhail Fridman și Petr Aven, în contextul operațiunii militare din Ucraina.

Cei doi au divorțat în martie 2025 și au împreună două fiice, cu cetățenie rusă și americană. După separare, Curtea Supremă din California a acordat custodia copiilor mamei, care locuia cu acestea în regiunea Moscova. La finalul lunii mai, însă, tatăl ar fi luat fetele de la școală și ar fi plecat într-o direcție necunoscută.

Galitskaya a sesizat autoritățile americane cu privire la presupusa răpire a copiilor, fără a primi un răspuns, după care a depus o plângere și în Rusia, potrivit RIA Novosti. Ulterior, ea a reușit să își vadă fiicele în Elveția, însă nu le-a putut aduce înapoi în Rusia, deoarece documentele acestora se aflau în posesia tatălui, a precizat avocatul său, Ruben Markaryan.