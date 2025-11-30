Fost prim vicepreședinte PNL, despre o discuție cu Grindeanu: PSD are minciuna în ADN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu se vor tăia salarii, o afirmație criticată de liberalul Valeriu Iftime, fost prim-vicepreședinte al PNL și șef al Consiliului Județean Botoșani. Iftime a explicat că, deși PNL și PSD ar fi convenit anterior anumite ajustări salariale, declarația lui Grindeanu contrazice discuțiile anterioare. Liberalul a menționat la un podcast Golazo că este un admirator al stilului lui Bolojan.

„Deficitul nu se rezolvă prin vorbe, prin minciuni, că mai stăm, mai dăm niște pensii etc. Cum să spună domnul Grindeanu că nu se taie niciun salariu? Pentru ce spune asta?! Dacă am avut înainte niște discuții că facem niște ajustări, măcar taci! Și Grindeanu spune „niciun salariu nu se taie” a declarat Valeriu Iftimie

Iftime a declarat că episodul l-a convins că „PSD are minciuna în ADN” și a vorbit despre dificultățile lui Ilie Bolojan în conducerea Guvernului. Potrivit liberalului, Bolojan a declarat că este greu să gestioneze țara cu un procent mic de susținere și cu presiuni permanente din partea PSD.

Valeriu Iftime, șef al Consiliului Județean Botoșani și fost prim-vicepreședinte al PNL, a explicat că Ilie Bolojan a preluat funcția de premier fără niciun interes personal. Iftime a povestit că Bolojan ar fi putut alege o poziție mai sigură, dar a ales să acționeze diferit față de negocierile politice obișnuite.

Iftime, cunoscut și pentru implicarea sa în fotbalul românesc prin preluarea clubului FC Botoșani și pentru declarațiile directe, a povestit că a intrat în politică la îndemnul lui Bolojan. Liberalul a relatat că Bolojan l-a convins să se implice în administrație înainte de a veni la București.

Valeriu Iftime a spus că Ilie Bolojan acționează cu hotărâre și fără interese personale, subliniind că gestionarea deficitului depinde de deciziile liderului. Liberalul a precizat că Bolojan a dorit claritate în luarea deciziilor politice și în ajustările economice.

Iftime a menționat că există opoziție tăcută în interiorul PNL față de Bolojan. Potrivit liberalului, anumite grupuri din partid așteaptă momentul potrivit pentru a critica, dar deciziile liderului continuă să se pună în aplicare.