Fondatorul Duolingo, sfaturi pentru generația Z. Să continui până când norocul te găsește

Directorul Duolingo, Luis von Ahn, a transmis un mesaj tranșant noilor angajați ai companiei, majoritatea tineri absolvenți din generația Z. „Nu fiți nesuferiți. Duolingo are o reacție alergică la comportamentele toxice, iar cultura noastră le identifică și le respinge rapid”, a scris Luis von Ahn pe platforma LinkedIn.

Fondatorul platformei de învățare a limbilor străine le-a vorbit despre importanța echilibrului, a inițiativei și a respectului la locul de muncă, subliniind că succesul nu trebuie obținut cu prețul sănătății sau al bunului-simț.

Directorul general al platformei de învățare a limbilor străine a transmis un mesaj clar noilor angajați din generația Z: aroganța și comportamentele duplicitar-competitive nu își au locul într-o echipă sănătoasă. El a subliniat că un climat toxic poate distruge coeziunea internă și performanța, într-un context în care studiile arată că acest tip de cultură organizațională este principalul motiv pentru care angajații părăsesc companiile. Potrivit unei analize realizate de Revelio Labs și publicate de MIT Sloan Management Review, toxicitatea la locul de muncă este de 10,4 ori mai predictivă pentru demisii decât nivelul de salarizare.

În continuare, Luis von Ahn a vorbit despre importanța proactivității și a implicării directe în rezolvarea problemelor. El a oferit exemplul clasic al blogului Duolingo, arătând diferența dintre atitudinea celor care doar se plâng și a celor care trec la acțiune.

„La început, Duolingo nu avea un blog. Doi ingineri au reacționat diferit. Inginerul A s-a plâns luni întregi: «Nu avem blog! Ce ai de gând să faci în privința asta?» Inginerul B a venit o singură dată și mi-a spus: «Am observat că nu avem un blog, așa că am făcut eu unul.»” „Dacă ceva te deranjează, ai în general libertatea să-l rezolvi singur aici”, a adăugat el.

De aemenea, CEO-ul a pus accent pe importanța prioritizării corecte și a echilibrului dintre viața profesională și cea personală. El i-a încurajat pe angajați să evalueze fiecare decizie în funcție de impactul asupra misiunii companiei, al echipei și, abia apoi, asupra propriei persoane. „Asta nu înseamnă să muncești până la epuizare. Dar cei care se concentrează pe binele misiunii Duolingo tind să se descurce mai bine decât cei preocupați doar de propriul interes”, a conchis von Ahn.

Viziunea exprimată de Luis von Ahn se aliniază tendințelor actuale din piața muncii, unde stresul a devenit o problemă majoră pentru angajați. Conform raportului Toxic Workplace Trends 2025 realizat de iHire, 65,1% dintre salariați spun că se confruntă cu niveluri ridicate de stres, iar aproape 72% pun această presiune pe volumul excesiv de sarcini și pe lipsa unui echilibru între viața profesională și cea personală.

În mesajul său către echipă, CEO-ul Duolingo i-a încurajat pe angajați să utilizeze frecvent aplicația companiei pentru a înțelege în profunzime produsul și a-i putea îmbunătăți funcționalitățile. Totodată, el a subliniat că succesul nu ține doar de inteligență, ci și de perseverență și noroc:

„Nu trebuie să fii cel mai inteligent om din încăpere. Trebuie doar să te prezinți și să continui până când norocul te găsește”, a transmis von Ahn.

Declarațiile lui Luis von Ahn apar în contextul dezbaterilor iscate de politica „AI-first”, lansată de Duolingo la începutul anului. În urma reacțiilor interne și publice, acesta a explicat că rolul inteligenței artificiale este de a sprijini activitatea echipelor, nu de a le înlocui, subliniind că tehnologia trebuie privită ca un instrument de eficiență, nu ca o amenințare pentru angajați.

Totodată, accentul pus de von Ahn pe importanța culturii organizaționale și a caracterului vine în acord cu direcțiile actuale din mediul corporativ, care valorizează tot mai mult empatia și abilitățile interpersonale.

Un raport LinkedIn din 2024 arată o creștere de 31% a liderilor care își evidențiază „soft skills” pe profilurile lor față de 2018. În același sens, fondatorul Duolingo spunea că „mai bine să fii subdimensionat ca echipă decât să angajezi persoana nepotrivită”, amintind momentul în care un candidat pentru funcția de CFO a fost eliminat din procesul de selecție după ce s-a comportat nepoliticos cu șoferul care îl adusese la interviu.