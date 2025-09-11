Social

Focuri de armă pentru prinderea unui recidivist care a amenițat polițiștii

Focuri de armă pentru prinderea unui recidivist care a amenițat polițiștiiPolițiști. Sursa foto: captură TV
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Polițiști amenințați cu un cuțit, în județul Galați, de un recidivist, într-o operațiune de prindere a infractorului. Oamenii legii au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă.

Polițiști amenințați cu un cuțit de un recidivist. S-au tras două focuri de armă

Bărbatul care a făcut uz de armă albă fusese condamnat pentru tentativă de crimă și fusese eliberat condiționat. Azi, gălățeanul, în vârstă de 33 de ani a avut un conflict cu o persoană în vârstă de 51 de ani, pe care a lovit-o serios. Victima a căzut la pământ în stare de inconștiență, iar polițiștii au fost sesizați de câțiva martori aflați în zonă. Incientul s-a petrecut în orașul Berești

„Pe fondul unui conflict spontan, victima, un bărbat de 51 de ani, din Berești, ar fi fost lovită în zona capului cu o bordură, de către bărbatul de 33 de ani”, au spus reprezentanții poliției.

masina politie cu sirena

masina politie cu sirena / sursa foto: dreamstime.com

Agresorul a fost greu de convins să se predea și i-a amenințat pe polițiști

Agresorul a fugit de la locul cu pricina, dar a fost repede reperat de polițiști, care au încercat să-l rețină. Bărbatul fugise într-o pădure, aproape de locuința sa. Și avea asupra sa un obiect ascuțit.

Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție

Reținerea s-a făcut după ce forțele de ordine au tras două focuri de armă în plan vertical, pentru a-l convinge pe recalcitrant să se predea. El amenințase cu un cuțit. „Întrucât acesta nu s-ar fi supus somațiilor de a se opri, unul dintre polițiști a executat două focuri de armă în plan vertical, cu armamentul din dotare, după care l-au imobilizat”, se mai precizează într-un comunicat al poliției.

Va fi dus la Parchet

Tot astăzi, recidivistul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Persoana pe care o agresase era apropiată de bărbatul reținut. Conflictul a fost spontan, în timpul unei discuții, iar agresorul și-a lovit victima cu o bordură în cap.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:55 - Protecția cablurilor subacvatice devine prioritate. Amenințările Chinei cresc în intensitate
17:42 - Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
17:35 - Mirel Curea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Un Stolojan la puterea 10, schimonosit de răutate”
17:29 - Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
17:22 - Prima femeie prefect din România va fi consiliera premierului Ilie Bolojan
17:16 - Michelle Obama vine la București. Este pentru prima dată

Proiecte speciale