Focuri de armă pentru prinderea unui recidivist care a amenițat polițiștii







Polițiști amenințați cu un cuțit, în județul Galați, de un recidivist, într-o operațiune de prindere a infractorului. Oamenii legii au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă.

Bărbatul care a făcut uz de armă albă fusese condamnat pentru tentativă de crimă și fusese eliberat condiționat. Azi, gălățeanul, în vârstă de 33 de ani a avut un conflict cu o persoană în vârstă de 51 de ani, pe care a lovit-o serios. Victima a căzut la pământ în stare de inconștiență, iar polițiștii au fost sesizați de câțiva martori aflați în zonă. Incientul s-a petrecut în orașul Berești

„Pe fondul unui conflict spontan, victima, un bărbat de 51 de ani, din Berești, ar fi fost lovită în zona capului cu o bordură, de către bărbatul de 33 de ani”, au spus reprezentanții poliției.

Agresorul a fugit de la locul cu pricina, dar a fost repede reperat de polițiști, care au încercat să-l rețină. Bărbatul fugise într-o pădure, aproape de locuința sa. Și avea asupra sa un obiect ascuțit.

Reținerea s-a făcut după ce forțele de ordine au tras două focuri de armă în plan vertical, pentru a-l convinge pe recalcitrant să se predea. El amenințase cu un cuțit. „Întrucât acesta nu s-ar fi supus somațiilor de a se opri, unul dintre polițiști a executat două focuri de armă în plan vertical, cu armamentul din dotare, după care l-au imobilizat”, se mai precizează într-un comunicat al poliției.

Tot astăzi, recidivistul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Persoana pe care o agresase era apropiată de bărbatul reținut. Conflictul a fost spontan, în timpul unei discuții, iar agresorul și-a lovit victima cu o bordură în cap.