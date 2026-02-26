Focar de gripă aviară confirmat în Cluj. Virusul a fost găsit la două lebede moarte

Un focar de gripă aviară a fost confirmat în comuna Gilău, judeţul Cluj, după ce virusul a fost identificat la două lebede găsite fără viaţă în zona lacului de acumulare Gilău–Someşu Rece. Autorităţile sanitar-veterinare și Prefectura Cluj au anunţat activarea planului de intervenţie şi impunerea unor restricţii pentru populaţie.

Potrivit informaţiilor transmise de Prefectura Cluj, Centrul Local de Combatere a Bolilor Cluj s-a reunit în şedinţă extraordinară în data de 25 februarie şi a aprobat un set de măsuri pentru identificarea, limitarea şi combaterea cazurilor de gripă aviară la nivelul judeţului. Confirmarea oficială a venit după ce virusul a fost depistat la două exemplare de lebădă de vară (Cygnus olor).

Păsările au fost găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someşu Rece, iar existenţa virusului a fost confirmată în 23 februarie de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, prin buletinul de analiză nr. 10597.

Gripa aviară este o boală virală extrem de contagioasă care afectează atât păsările domestice – precum găinile, curcile, raţele sau gâştele – cât şi speciile sălbatice.

Pentru a limita riscul de răspândire, autorităţile au stabilit o zonă de protecţie pe o rază de minimum trei kilometri, care include localitatea Someşu Cald, precum şi o zonă de supraveghere pe o rază de cel puţin 10 kilometri. Aceasta din urmă cuprinde localităţile Gilău, Stolna, Someşu Rece, Luna de Sus, Agârbiciu, Căpuşu Mare, Viştea, Finişel, Plopi, Vlaha, Straja şi Suceagu.

În aceste perimetre se aplică reguli stricte de biosecuritate, menite să reducă riscul de transmitere a virusului în gospodării.

Locuitorii din zonele vizate trebuie să ţină toate păsările domestice şi captive în spaţii închise, fără contact cu păsările sălbatice sau cu alte păsări din afara exploataţiei. Raţele şi gâştele trebuie separate de celelalte păsări din curte, iar hrănirea şi adăparea se vor face exclusiv în zone acoperite, inaccesibile păsărilor sălbatice. De asemenea, este interzisă utilizarea apei din lacuri sau râuri pentru adăparea păsărilor.

„În plus, accesul în zona de creştere a păsărilor trebuie limitat la o singură persoană (proprietarul), care va folosi încălţăminte diferită pentru spaţiul în care sunt ţinute păsările sau se vor amenaja zone pentru dezinfecţia încălţămintei.

Orice semn de îmbolnăvire sau mortalitate apărut la păsările proprii sau la mamifere din curte trebuie anunţat imediat medicului veterinar. Cetăţenii sunt sfătuiţi ca, în cazul în care observă cadavre de păsări sălbatice în locuri publice, să nu le atingă şi să anunţe urgent autorităţile sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Cluj", au mai transmis reprezentanţii Prefecturii Cluj într-o postare pe Facebook.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj monitorizează respectarea măsurilor şi va desfăşura inspecţii clinice în exploataţii. În plus, în zonele aflate sub restricţie este interzisă comercializarea păsărilor în târguri sau fără documente sanitar-veterinare oficiale.