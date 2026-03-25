Fiul unui procuror, martor la împușcarea lui Charlie Kirk în campus, era să dea ancheta asasinului peste cap

America e inflamată de războiul cu Iranul, dar ancheta și procesul privind asasinarea lui Charlie Kirk în fața a mii de studenți, adunați într-un campus universitar, nu au fost uitate. Presupusul criminal Tyler Robinson a apărut în fața unei instanțe, însă ancheta s-a aflat de curând într-un impas juridic.

În Statele Unite ale Americii, justiția se înfăptuiește după alte proceduri decât în România. De aceea e și interesant de urmărit anumite etape dintr-un proces important, așa cum este cel al lui Tyler Robinson, acuzat că l-a împușcat cu o armă cu lunetă, anul trecut, pe Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Trump.

Procurorul a povestit cum fiul său a fost martor la asasinarea lui Charlie Kirk

În timpul unei audieri de la începutul acestui an, procurorul adjunct Chad Grunander a declarat că fiul său adolescent a participat la evenimentul Turning Point USA, în timpul căruia Kirk a fost împușcat. Tânărul de 18 ani, care este student la Universitatea Utah Valley unde a avut loc evenimentul, nu a văzut momentul fatal și nu a văzut pe nimeni din mulțime care ar fi putut fi suspectat că a tras.

Acestă întâmplare a povestit-o procurorul adjunct Grunander mai multor colegii de-ai săi. Procurorul-șef al regiunii Utah, Jeffrey Gray, l-a numit pe Grunander în echipa anchetatorilor însărcinați cu urmărirea penală a lui Tyler Robinson.

Informația a stârnit avocații presupusului criminal și a fost doar un pas să blocheze procesul pe motiv de conflict de interese. Apărarea a cerut să fie recuzat tot biroul procurorilor pentru că cereau pedeapsa cu moartea pentru clientul lor.

Bătălia în justiție din cauza fiului procurorului

Avocații lui Tyler Robinson au cerut unui judecător ca întregul Birou al Procurorului Comitatului Utah să fie recuzat din caz deoarece, la momentul împușcării lui Charlie Kirk se afla în mulțimea de studenți și copilul unui procuror. Apărătorii susțineau că această prezență la evenimentul șocant în care Kirk a fost asasinat a influențat deciziile procurorilor din Birou .

Procurorul șef Gray a declarat instanței că are toate motivele să creadă că prezența fiului procurorului adjunct este "complet irelevantă" pentru deciziile luate în acest caz, inclusiv pentru alegerea de a se aplica pedeapsa cu moartea împotriva lui Robinson.

Judecătorul Tony Graf de la Curtea Districtuală din Utah a decis că prezența copilului "nu a influențat în mod semnificativ" acțiunile procurorilor.

"Instanța nu este convinsă că relația domnului Grunander cu fiul său creează o aparență de părtinire în acest caz," a spus judecătorul.

De asemenea, judecătorul Graf a stabilit că studentul Grunander nu avea "nicio informație unică și relevantă" despre uciderea lui Kirk care să-l determine să fie chemat ca potențial martor la proces.

Procurorii au declarat că nu au de gând să cheme copilul ca martor. Judecătorul le-a spus totuși avocaților lui Robinson că pot cere citație pentru fiul procurorului dacă consideră că mărturia acestuia este relevantă pentru caz.

Miza avocaților lui Robinson: evitarea pedepsei cu moartea

Avocatul lui Tyler Robinson, Richard Novak, a insistat că procurorul șef Gray a adoptat o "abordare nepotrivită" în acest dosar. El a susținut că procurorul Grunander ar fi trebuit să stea departe de caz, iar avocații lui Robinson să fie notificați imediat despre potențialul conflict.

În pledoaria sa, Novak a spus că solicitarea pedepsei cu moartea nu ar fi trebuit niciodată să fie luată în consultare cu procurorul adjunct Grunander, ar cărui fiu a asistat la uciderea lui Kirk.

Însă judecătorul a concluzionat că nu există dovezi că decizia procurorului șef Gray de a urmări obținere pedeapsei cu moartea a fost influențată de grija lui Grunander pentru siguranța copilului său în viitor.

Presupusul criminal Tyler Robinson va fi audiat abia în luna mai

Pe 16 septembrie 2025, Tyler Robinson a apărut pentru prima dată în instanță, unde i-a fost citit oficial actul de acuzare.

Robinson nu a depus încă mărturie în fața judecătorului. Are o listă întreagă de acuzații cu care se confruntă: crimă agravantă, folosirea unei arme de foc într-o infracțiune gravă, obstrucționarea justiției și manipularea martorilor. Aceste infracțiuni sunt reținute în formă agravantă, având în vedere că fapta a fost comisă în public.

Se pare că Robinson nu va fi prezent în sală la audierea sa preliminară, care este programată să înceapă pe 18 mai și se așteaptă să dureze trei zile.

Avocații lui Tyler Robinson au solicitat excluderea fotografilor și a camerelor de filmat din sala de judecată pe durata unor părți ale unei audieri viitoare. Judecătorul Tony Graf urmează să analizeze argumentele privind interzicerea prezenței mass-media la audierile din luna mai.