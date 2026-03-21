Demisionarul Joe Kent lansează o teorie a conspirației despre uciderea lui Charlie Kirk

Joe Kent, fost director al Centrului Național de Contraterorism din SUA, susține că i-a fost interzis să investigheze circumstanțele morții lui Charlie Kirk, un caz care ridică semne de întrebare și continuă să genereze controverse, informează unilad.com.

Fostul director al Centrului Național de Contraterorism, Joe Kent afirmă că nu i s-a permis să investigheze circumstanțele în care a fost ucis influencerul politic Charlie Kirk, oferind totodată detalii despre ultima lor discuție. Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii „The Tucker Carlson Show”, unde Kent a susținut că ancheta privind acest caz a fost blocată.

Reamintim faptul că Charlie Kirk, o figură cunoscută a mediului online afiliată curentului politic de extremă dreapta din Statele Unite, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University.

Joe Kent, care a condus operațiunile de contraterorism în perioada administrației Donald Trump, și-a anunțat demisia pe 17 martie, invocând imposibilitatea de a susține, „cu bună știință”, pozițiile legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran. La doar o zi după retragerea sa din funcție, Kent a reiterat acuzația că i s-a interzis să continue investigația asupra morții lui Kirk:

„Ancheta la care am participat, desfășurată prin intermediul Centrului Național Antiterorist, a fost blocată, iar noi am fost împiedicați să continuăm investigația”, a declarat Joe Kent.

Kent a dezvăluit detaliile ultimei sale întâlniri cu Charlie Kirk înainte ca acesta să moară, menționând că discuția a avut loc în Aripa de Vest a Casei Albe.

„Mi-a spus foarte clar: Joe, oprește-ne să intrăm într-un război cu Iranul”, a povestit Kent. „Apoi a plecat și, cred, a intrat în Biroul Oval”.

De asemenea, Joe Kent a vorbit despre gravitatea situației: „Așadar, atunci când unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Trump, care pledează vehement pentru ca noi să nu intrăm în război cu Iranul și să regândim, cel puțin, relația noastră cu israelienii, este asasinat brusc în mod public și nu ni se permite să punem întrebări, acesta devine un punct de informare esențial”.

În paralel, potrivit The Washington Post, echipa președintelui Trump a fost notificată despre demisia lui Kent înainte ca aceasta să fie făcută publică. UNILAD a încercat să obțină comentarii de la Biroul Directorului Serviciului Național de Informații, dar nu a primit răspuns imediat.

Joe Kent face obiectul unei investigații FBI pentru posibile scurgeri de informații. Potrivit surselor, ancheta a început înainte ca Joe Kent să își prezinte demisia, motivată de nemulțumirea față de modul în care administrația Trump a gestionat tensiunile cu Iranul.

În scrisoarea de demisie, Kent a subliniat: „Este evident că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american. Nu pot susține, în deplină conștiință, atacul din Iran”.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La scurt timp după anunț, Taylor Budowich, fost șef adjunct al personalului de la Casa Albă, a declarat că Joe Kent era „adesea implicat în scurgeri de informații despre securitatea națională” și că și-a petrecut timpul încercând „să submineze lanțul de comandă și să discrediteze președintele.”

Astfel, Joe Kent devine primul oficial de rang înalt al administrației Trump care demisionează în contextul conflictului cu Iranul, aflat acum în a treia săptămână.