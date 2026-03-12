Erika Kirk, numită de Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA 

Președintele american Donald Trump a numit-o pe Erika Kirk, văduva activistului Charlie Kirk, ucis în toamna anului trecut, în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA.

Erika Kirk îl înlocuiește pe soțul său în comisia formată din 16 membri ai centrului de instruire militară. Potrivit The Guardian, aceasta va face parte din consiliul de vizitatori al academiei, care „anchetează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale centrului de instruire militară din Colorado Springs

Charlie Kirk a fost numit de Trump în consiliu cu un an înainte și a ocupat funcția până la moartea sa.

Academia nu a anunțat oficial numirea ei, însă numele său apare deja pe lista membrilor, printre cele cinci persoane numite în prezent de Trump. Totuși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a afirmat că Erika Kirk este „alegerea perfectă” pentru a-i lua locul soțului.

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de membri ai serviciului militar, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară. Erika Kirk îi va continua moștenirea și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă”, a spus aceasta, potrivit The Hill.

Donald Trump l-a numit pe Charlie Kirk în Consiliul de vizitatori în martie 2025. În același timp, el era cofondator al grupului conservator Turning Point USA și promova valorile conservatoare în campusurile universitare din întreaga țară.

După moartea sa, Erika Kirk a devenit CEO al organizației Turning Point USA.