International

Erika Kirk, numită de Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA 

Comentează știrea
Erika Kirk, numită de Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA Donald Trump și Erika Kirk. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a numit-o pe Erika Kirk, văduva activistului Charlie Kirk, ucis în toamna anului trecut, în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA.

Locul lui Charlie Kirk, preluat de Erika Kirk

Erika Kirk îl înlocuiește pe soțul său în comisia formată din 16 membri ai centrului de instruire militară. Potrivit The Guardian, aceasta va face parte din consiliul de vizitatori al academiei, care „anchetează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale centrului de instruire militară din Colorado Springs

Charlie Kirk a fost numit de Trump în consiliu cu un an înainte și a ocupat funcția până la moartea sa.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe susține că Erika Kirk este alegerea perfectă

Academia nu a anunțat oficial numirea ei, însă numele său apare deja pe lista membrilor, printre cele cinci persoane numite în prezent de Trump. Totuși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a afirmat că Erika Kirk este „alegerea perfectă” pentru a-i lua locul soțului.

De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text
Erika Kirk

Erika Kirk. Sursa foto: Captură video Youtube

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de membri ai serviciului militar, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară. Erika Kirk îi va continua moștenirea și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă”, a spus aceasta, potrivit The Hill.

Charlie Kirk, numit în Consiliul de vizitatori în martie 2025

Donald Trump l-a numit pe Charlie Kirk în Consiliul de vizitatori în martie 2025. În același timp, el era cofondator al grupului conservator Turning Point USA și promova valorile conservatoare în campusurile universitare din întreaga țară.

După moartea sa, Erika Kirk a devenit CEO al organizației Turning Point USA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:32 - De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
08:29 - Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de dro...
08:27 - ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023
08:19 - Dan Andronic desființează isteria AUR din jurul deciziei CSAT: "Așa-zișii suveraniști distrug orice idee de strategie...
08:13 - Trimisul lui Vladimir Putin, întâlnire la Florida, cu negociatorii americani. Care au fost concluziile întrevederii
08:01 - Cum funcționează pensiile paneuropene și ce avantaje au românii care lucrează în UE

HAI România!

Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Proiecte speciale