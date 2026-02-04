Asasinul lui Charlie Kirk, cerere neobișnuită în instanță. Cum încearcă să scape Tyler Robinson

Dosarul penal în care este inculpat Tyler Robinson a revenit în atenția instanței din statul Utah, în cadrul unei audieri dedicate unei chestiuni procedurale care poate influența modul de desfășurare a procesului.

Avocații apărării au solicitat recuzarea Biroului Procurorului din comitatul Utah, invocând posibila existență a unui conflict de interese, pe fondul informațiilor potrivit cărora un copil adult al unui membru al echipei de urmărire penală s-ar fi aflat în campusul universitar în momentul incidentului soldat cu moartea fondatorului organizației Turning Point USA, Charlie Kirk.

Instanța a analizat argumentele ambelor părți, într-un cadru procedural care a inclus audieri de martori, dezbateri privind accesul mass-media și clarificări legate de decizia acuzării de a solicita pedeapsa capitală în cazul lui Tyler Robinson.

Cazul îl are în centru pe Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, acuzat de omor calificat și alte șase capete de acuzare, fapte care, potrivit legislației din Utah, pot atrage pedeapsa cu moartea.

Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University, unde Charlie Kirk susținea un discurs în cadrul turneului „American Comeback Tour”.

Potrivit anchetatorilor, Kirk a fost împușcat mortal în zona gâtului, în apropierea scenei, în fața unui public numeros. Investigația desfășurată ulterior a implicat colectarea de probe video, declarații ale martorilor și expertize criminalistice.

La termenul de marți, Robinson a fost adus în sala de judecată încătușat la brâu. Părinții săi, Matthew și Amber Robinson, au fost prezenți în sală, alături de reprezentanți ai presei și membri ai publicului.

Inculpatul a stat majoritatea timpului cu privirea în jos, consultând documente împreună cu unul dintre avocații săi.

Audierea a debutat cu o dezbatere legată de accesul mass-media. Apărarea a susținut că fotografierea inculpatului, chiar și fără transmisiuni video în direct, ar putea afecta dreptul acestuia la un proces echitabil.

Avocatul apărării, Richard Novak, a afirmat că „chiar și imaginile statice pot influența percepția publicului și, implicit, a viitorilor jurați”.

De cealaltă parte, avocatul Michael Judd, reprezentând interesele presei, a argumentat că transparența procesului judiciar este un principiu fundamental și că accesul controlat al mass-media nu ar încălca drepturile inculpatului.

Judecătorul Tony Graf a dispus, în cele din urmă, ca fotografii să fie poziționați în partea din spate a sălii, fără a focaliza fețele părților implicate, iar camera video să surprindă doar avocații, din spate, în timpul pledoariilor.

După soluționarea aspectelor legate de presă, instanța a revenit la fondul cererii formulate de apărare. Avocații lui Robinson susțin că un conflict de interese ar exista deoarece un copil adult al unui membru al echipei de urmărire penală se afla în campusul universitar în momentul atacului armat.

Potrivit apărării, această situație ar putea afecta imparțialitatea procurorilor și ar justifica fie transferarea cazului către Procuratura Generală a statului Utah, fie numirea unui procuror special.

Judecătorul Graf a precizat însă că, deși un astfel de conflict „ar putea fi conceput la nivel teoretic”, apărarea nu a demonstrat încă îndeplinirea criteriilor legale necesare pentru recuzarea întregului birou al procurorului.

În continuarea procedurii, avocatul Novak l-a audiat pe procurorul-șef al comitatului Utah, Jeff Gray, concentrându-se pe momentul în care acesta ar fi decis să solicite pedeapsa capitală.

Gray a fost întrebat când anume a luat hotărârea de a cere condamnarea la moarte și dacă această decizie a fost influențată de informațiile legate de prezența copilului unui procuror la locul faptei.

Din declarațiile prezentate în instanță a reieșit că intenția de a solicita pedeapsa capitală a fost exprimată într-un stadiu timpuriu al anchetei, înainte de audierea preliminară, ceea ce nu este uzual, dar nici ilegal.

Instanța a audiat apoi un procuror senior, identificat doar ca „Procurorul A”, care a explicat modul intern de gestionare a cazului și decizia de a informa apărarea cu privire la prezența copilului.

Acesta a declarat că dezvăluirea a fost făcută „din profesionalism și transparență”, subliniind că nu a reprezentat o recunoaștere a existenței unui conflict. Procurorul a mai arătat că nu își amintește o discuție specifică cu Jeff Gray despre această situație, dar a confirmat că, în cazurile în care se ia în calcul pedeapsa cu moartea, consultarea între procurori este o practică obișnuită.

În privința zilei incidentului, martorul a relatat că se afla la o conferință în afara comitatului când a primit mesaje de grup din familie, unul dintre acestea menționând: „Charlie a fost împușcat”.

Procurorul senior a mai declarat că, ulterior, s-a deplasat în campus, unde a descris atmosfera drept „haotică”. Acesta a informat forțele de ordine că un rucsac găsit în zonă aparținea copilului, fără a-l ridica sau muta.

În urma unei evaluări ulterioare a amplasamentului, inclusiv a zonei de unde s-ar fi tras focul, procurorul a concluzionat că respectivul copil nu s-a aflat într-o zonă de pericol direct, estimând distanța față de victimă la aproximativ 85 de picioare.

Statul l-a chemat la bară pe agentul Dave Hall, unul dintre principalii investigatori ai cazului. Acesta a declarat că ancheta s-a concentrat inițial pe identificarea autorului focului de armă, în condițiile în care relatările martorilor oculari nu au indicat imediat un suspect clar.

Hall a afirmat că anchetatorii au strâns peste 40 de declarații de la martori, precum și un volum considerabil de probe video, digitale și criminalistice. Printre acestea s-au numărat înregistrări care îl arată pe Charlie Kirk sosind la eveniment, interacționând cu participanții și momentul împușcării, surprins de camerele telefoanelor mobile.

Potrivit declarației agentului, anchetatorii au stabilit că glonțul a venit din fața victimei. O armă de foc a fost recuperată dintr-o zonă împădurită din apropierea campusului, iar o șurubelniță a fost găsită pe un acoperiș. Analizele ADN efectuate pe armă au indicat o corespondență cu profilul genetic al lui Robinson.

De asemenea, ancheta a inclus analiza unor mesaje de pe rețelele sociale asociate inculpatului, care ar conține afirmații interpretate de anchetatori drept recunoașteri ale implicării în incident.

Agentul Hall a precizat că nu a fost informat despre prezența copilului unui procuror la eveniment decât după depunerea moțiunii de conflict de interese de către apărare și că această informație nu a influențat în niciun fel cursul investigației.

În timpul prezentării probelor video și foto, Robinson a primit un șervețel de la avocata sa, Kathryn Nester, și și-a șters fața, evitând să privească imaginile pentru perioade îndelungate. La finalul audierii, acesta a fost escortat în afara sălii, încătușat, și a zâmbit scurt către familia sa.

Apărarea a anunțat că nu va chema alți martori în cadrul acestei etape procedurale.

Judecătorul Graf a reiterat că, pentru analiza moțiunii, acceptă ca adevărate faptele invocate de apărare, fără a se pronunța însă asupra fondului. Acesta a anunțat că va emite o decizie orală în cadrul unei audieri programate pentru 24 februarie, urmată de o hotărâre scrisă care va stabili dacă procurorii din comitatul Utah vor fi sau nu recuzați.

Decizia va avea un impact direct asupra modului de continuare a procesului și asupra autorității care va decide dacă se va menține solicitarea pedepsei capitale.

Avocata penalistă Skye Lazaro, din Salt Lake City, care nu este implicată în dosar, a declarat pentru Fox News Digital că recuzarea unui întreg birou de procuratură este o măsură rară și dificil de obținut.

„Pentru a elimina un întreg birou de procurori este nevoie de un standard foarte ridicat. Elementul decisiv va fi dacă această situație a influențat decizia de a formula acuzațiile, iar din datele cunoscute nu rezultă acest lucru”, a spus ea.

Totodată, Lazaro a arătat că argumentul apărării nu este lipsit de temei și că ar putea deveni relevant dacă legătura de familie ar ajunge să facă parte din probele prezentate juraților.

Avocata a mai subliniat că, dincolo de aspectele strict juridice, astfel de situații ridică întrebări legate de încrederea publicului în imparțialitatea instituțiilor de urmărire penală.

„Atunci când vorbim despre conflicte, discutăm și despre menținerea încrederii publice în faptul că procurorii acționează fără legături personale și fără influențe emoționale”, a declarat Lazaro.

Indiferent de soluția pe care o va adopta instanța, specialiștii în drept penal subliniază că procesul împotriva lui Tyler Robinson va continua. O eventuală recuzare a procurorilor ar însemna doar schimbarea entității care va conduce acuzarea și care va decide dacă solicitarea pedepsei cu moartea rămâne în vigoare.