Tyler Robinson, judecat pentru asasinarea lui Charlie Kirk, prima apariție în instanță

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, acuzat că l-a ucis în septembrie pe cunoscutul activist conservator Charlie Kirk într-un campus din Utah, a apărut pentru prima dată în faţa instanţei. În acest context, judecătorul analiza gradul de acces al presei la procesul de mare interes, potrivit BBC.

Avocaţii lui Robinson şi Biroul Şerifului din Utah County au solicitat judecătorului să interzică accesul camerelor în instanţă, temându-se că transmisiunile media ar putea influenţa corectitudinea procesului.

Văduva fostului apropiat al lui Trump şi o coaliţie de organizaţii media naţionale şi locale au cerut transparenţă, iar judecătorul a permis accesul camerelor în sala de judecată.

Bărbatul este acuzat de mai multe fapte, inclusiv omor în circumstanţe agravante, şi riscă pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat.

Acuzatul s-a predat autorităţilor după o căutare extinsă, declanşată în urma împuşcării lui Kirk la un eveniment în aer liber de la Universitatea Utah Valley. Tyler Robinson a mărturisit crima tatălui său, care l-a recunoscut în imaginile publicate de autorităţi şi l-a convins să se predea, spun oficialii.

Joi, acuzatul a ajuns la instanţă cu cătuşe la mâini şi la picioare, purtând cămaşă, cravată şi pantaloni. El le-a zâmbit membrilor familiei care erau aşezaţi în primul rând, iar mama, tatăl şi fratele său se aflau în sală, potrivit CBS.

O coaliţie de organizaţii media naţionale şi locale solicită menţinerea accesului presei, invocând transparenţa şi dreptul publicului de a fi informat. Aceasta include publicarea unei înregistrări şi a unei transcrieri de la o audiere din octombrie, care nu a fost publică.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a combătut teoriile conspiraţioniste privind moartea soţului său, a cerut, de asemenea, transparenţă.

„Merităm să avem camere acolo”, a spus ea pentru Fox News.

O parte a audierii de joi a vizat revizuirea unei înregistrări audio şi a unei transcrieri de la audierea din octombrie, care nu fusese publică. Judecătorul nu s-a pronunțat încă în acest sens.

O altă secţiune a audierii a fost transmisă online pentru public.

„Trebuie să aud ce ar trebui sau nu să fie sigilat şi protejat şi nu ar fi bine ca cineva să asculte ce ar trebui sigilat”, a afirmat judecătorul Tony Graf.

Iniţial, el intenţiona să ia deciziile joi, însă le-a amânat pentru ziua de 29 decembrie, afirmând că preferă să analizeze toate detaliile.

„Trebuie să fiu exact în abordarea mea, este o problemă importantă. Plănuiesc să fac asta”, a arătat el.

Totuşi, a emis un ordin de publicitate în dosar, interzicând avocaţilor ambelor părţi să facă declaraţii extrajudiciare.

În octombrie, judecătorul i-a permis acuzatului să poarte haine civile la audierile premergătoare procesului, pentru a nu influenţa potenţialii juraţi, dar a cerut să fie încătuşat. Nu este permisă realizarea de fotografii sau filmări cu el încătuşat.

Acuzatul va apărea din nou în faţa instanţei pe 16 ianuarie.