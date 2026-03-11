Monden

Liza Minnelli vorbește deschis despre momentul în care și-a găsit soțul în pat cu un bărbat

Comentează știrea
Liza Minnelli vorbește deschis despre momentul în care și-a găsit soțul în pat cu un bărbatLiza Minelli Peter Allen. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Liza Minnelli a povestit în detaliu momentul în care l-a descoperit pe fostul ei soț, Peter Allen, în pat cu un alt bărbat. În memoriile sale „Kids, Wait Till You Hear This!”, artista a mărturisit că inima ei „nu a putut suporta” ceea ce a văzut, potrivit Foxnews.

Liza Minnelli, clipe de coșmar în fosta căsnicie

„Într-o după-amiază, întorcându-mă mai devreme de la o sesiune de cumpărături, am intrat în apartamentul nostru și l-am găsit pe Peter făcând sex pasional. Cu un bărbat. În patul nostru!”, a scris Minnelli, care s-a căsătorit cu Allen în 1967.

Ea a mai spus că a fost șocată și că nu a putut procesa imediat trădarea.

„Era imposibil pentru inima mea să accepte ceea ce văzuseră ochii mei. Când cealaltă persoană s-a îmbrăcat și a dispărut rapid, m-am simțit fragilă și speriată”, a adăugat artista.

Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025
Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025
Iran se laudă că a doborât un F-15. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
Iran se laudă că a doborât un F-15. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text

O poveste complicată

După ce bărbatul a plecat, Allen s-a apropiat de Minnelli și au plâns împreună. Vizibil afectat, acesta i-ar fi mărturisit atunci că este atras de bărbați.

„Liza, te iubesc mai mult decât pe oricine … și sunt gay”, ar fi spus el.

Minnelli a mai spus că, deși viața lor sexuală era activă și satisfăcătoare, Allen i-a explicat că atracția sa față de bărbați „nu va dispărea niciodată”.

„Era un fapt al vieții lui și, acum, al vieții mele”, a adăugat artista.

Liza Minnelli, amintiri dureroase din fosta căsnicie

Deși infidelitatea lui Allen nu a dus imediat la despărțire, pentru cuplu a fost un moment dificil de acceptat. Deși aveau în continuare sentimente unul față de celălalt, cei doi foști parteneri au divorțat în 1974.

Minnelli s-a mai căsătorit de trei ori, iar Allen a avut o relație de peste zece ani cu modelul Gregory Connell. Allen, care a inspirat musicalul „The Boy from Oz”, a murit în 1992, la 48 de ani, din cauza unei complicații legate de SIDA.

În februarie, a fost lansat documentarul „Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story”, în care Minnelli a vorbit deschis despre viața sa amoroasă. Regizorul Bruce David Klein a povestit că Liza l-a iubit profund pe Peter și că mariajul lor a început în perioada în care carierele lor erau în ascensiune.

Documentarul arată că Minnelli și Allen au rămas apropiați până la moartea lui. În 1996, artista a declarat că toată lumea știa despre orientarea sexuală a lui Allen, doar ea nu. Cu umor, Minnelli a spus că, de atunci, anunță întotdeauna când ajunge acasă, ca să nu mai surprindă pe nimeni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:17 - Noul sezon al serialului „Virgin River” începe cu dispariția unui protagonist
19:06 - Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații...
19:00 - Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 - analiza unui moment tensionat de acum aproape 85 de ani
18:54 - Guvernul socialist din Spania amplifică cenzura. Instrument guvernamental pentru „supravegherea discursului instigato...
18:51 - Camaro vs. Mustang – colecția care te provoacă să construiești machetele a două legende auto. Piese noi, de mâine la ...
18:47 - Părintele Arsenie Boca, o carte cu lecții de credință pentru vremuri dificile. A doua carte a miniseriei, din 13 mart...

HAI România!

Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1

Proiecte speciale