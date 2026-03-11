Liza Minnelli vorbește deschis despre momentul în care și-a găsit soțul în pat cu un bărbat

Liza Minnelli a povestit în detaliu momentul în care l-a descoperit pe fostul ei soț, Peter Allen, în pat cu un alt bărbat. În memoriile sale „Kids, Wait Till You Hear This!”, artista a mărturisit că inima ei „nu a putut suporta” ceea ce a văzut, potrivit Foxnews.

„Într-o după-amiază, întorcându-mă mai devreme de la o sesiune de cumpărături, am intrat în apartamentul nostru și l-am găsit pe Peter făcând sex pasional. Cu un bărbat. În patul nostru!”, a scris Minnelli, care s-a căsătorit cu Allen în 1967.

Ea a mai spus că a fost șocată și că nu a putut procesa imediat trădarea.

„Era imposibil pentru inima mea să accepte ceea ce văzuseră ochii mei. Când cealaltă persoană s-a îmbrăcat și a dispărut rapid, m-am simțit fragilă și speriată”, a adăugat artista.

După ce bărbatul a plecat, Allen s-a apropiat de Minnelli și au plâns împreună. Vizibil afectat, acesta i-ar fi mărturisit atunci că este atras de bărbați.

„Liza, te iubesc mai mult decât pe oricine … și sunt gay”, ar fi spus el.

Minnelli a mai spus că, deși viața lor sexuală era activă și satisfăcătoare, Allen i-a explicat că atracția sa față de bărbați „nu va dispărea niciodată”.

„Era un fapt al vieții lui și, acum, al vieții mele”, a adăugat artista.

Deși infidelitatea lui Allen nu a dus imediat la despărțire, pentru cuplu a fost un moment dificil de acceptat. Deși aveau în continuare sentimente unul față de celălalt, cei doi foști parteneri au divorțat în 1974.

Minnelli s-a mai căsătorit de trei ori, iar Allen a avut o relație de peste zece ani cu modelul Gregory Connell. Allen, care a inspirat musicalul „The Boy from Oz”, a murit în 1992, la 48 de ani, din cauza unei complicații legate de SIDA.

În februarie, a fost lansat documentarul „Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story”, în care Minnelli a vorbit deschis despre viața sa amoroasă. Regizorul Bruce David Klein a povestit că Liza l-a iubit profund pe Peter și că mariajul lor a început în perioada în care carierele lor erau în ascensiune.

Documentarul arată că Minnelli și Allen au rămas apropiați până la moartea lui. În 1996, artista a declarat că toată lumea știa despre orientarea sexuală a lui Allen, doar ea nu. Cu umor, Minnelli a spus că, de atunci, anunță întotdeauna când ajunge acasă, ca să nu mai surprindă pe nimeni.