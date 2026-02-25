Fiica unui celebru actor s-a sinucis chiar înainte de spectacolul tatălui

Katherine Short, fiica actorului Martin Short, a murit luni la Los Angeles, la vârsta de 42 de ani. Autoritățile au confirmat că moartea a fost rezultatul unei răni prin împușcare autoprovocate, iar poliția a intervenit la locuința ei din Hollywood Hills după ora 18:00, potrivit Variety.

„Cu profundă durere confirmăm trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere. Katherine a fost iubită de toți și va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a spus reprezentantul actorului Martin Short.

Katherine Short era cel mai mare dintre cei trei copii adoptați ai actorului și ai regretatei sale soții, Nancy Dolman, care a murit în 2010. Ea a urmat o carieră în asistență socială în Los Angeles și a lucrat cu organizația Bring Change 2 Mind, dedicată combaterii stigmatelor legate de sănătatea mintală.

Katherine Short a absolvit în 2006 Universitatea din New York cu o licență în psihologie și studii de sexualitate de gen, obținând ulterior un master în asistență socială la University of Southern California. În cariera sa, a activat la Spitalul Neuropsihiatric Resnick de la UCLA și ulterior în practica privată.

Martin Short a povestit anterior despre dificultățile pierderii soției sale. Actorul a declarat că cei trei copii au suferit foarte mult. „Au fost doi ani grei pentru copiii mei. Este un lucru al vieții pe care îl negăm, faptul că ni se va întâmpla nouă sau celor dragi, iar când se întâmplă, câștigi puțin și suferi puțin.” „A fost absolut oribil și trist, dar am simțit că mama ne-a pătruns în suflete.”

Pe lângă Katherine, Martin Short este tatăl fiilor Oliver și Henry. Actorul urma să susțină un spectacol alături de Steve Martin sâmbătă, la Minneapolis.