A murit regizorul Cristian Pepino, una dintre figurile marcante ale teatrului de animație din România

Regizorul Cristian Pepino, considerat unul dintre cei mai importanți creatori ai teatrului de animație românesc, a murit duminică, la vârsta de 75 de ani. Vestea dispariției sale a fost anunțată de actorul Ștefan Craiu. Artistul lasă în urmă o carieră de peste patru decenii și generații întregi de studenți formați la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Regizor, scriitor, scenarist, scenograf și grafician, Cristian Pepino a realizat peste 120 de spectacole de teatru de animație, multe dintre ele premiate la festivaluri internaționale.

Înainte de a împlini 75 de ani, pe 29 octombrie 2025, Senatul UNATC i-a acordat titlul de Profesor Emerit, în semn de recunoaștere a contribuției sale la educația artistică.

Actorul Ștefan Craiu a transmis un mesaj emoționant, amintindu-și de profesorul care a marcat numeroase generații de artiști.

„Dacă spui teatru de păpuşi, spui Cristian Pepino. Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generaţii, iubitor de artă, cu suflet bun şi foarte mult umor. Aşa l-am cunoscut, înconjurat de oameni şi dezinteresat de tot ce este meschin în profesia noastră. Mai ţineţi minte când un student v-a mărturisit că nu a văzut marea niciodată, atunci aţi pus mâna pe telefon şi l-aţi sunat pe Alifantis să mergem cu toţii în noaptea aceea la mare, noroc că Alifantis avea concert în alt oraş şi am mai rămas la «bibliotecă» .Acesta era Domn Profesor, dădea totul pentru studenţii lui. Drum lin, Domn Profesor, mă bucur că v-am cunoscut”, a scris el pe internet.

Un mesaj emoționant a fost publicat și de scriitoarea Ana Barton.

„Cristi, omul care râdea ca să-şi vadă râsul. Omul care împărtăşea arta lui cu toţi cei care iubeau arta. Azi, Cristi a urcat la Domnul, cu bunătatea lui, cu lumina lui. Acasă este el acum. Mulţumim pentru daruri, Cristi, le păstrăm în inimi, cum şi amintirea ta. Ne vedem mai încolo, suflete bun”, a fost mesajul acesteia.

Născut în 1950, Cristian Pepino a urmat cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr”, iar apoi a absolvit secția de regie a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, avându-i profesori pe Mihai Dimiu, David Esrig și Radu Penciulescu.

Activitatea sa regizorală s-a concentrat asupra teatrului de animație, unde a colaborat frecvent cu soția sa, scenografa Cristina Pepino. Spectacolele sale au fost premiate la numeroase festivaluri internaționale, printre care Festivalul PIF de la Zagreb, Festivalul Mondial de la Praga sau Festivalul Golden Magnolia de la Shanghai.

De-a lungul carierei, artistul a primit distincții importante, inclusiv Ordinul pentru Merit în grad de Cavaler, Premiul UNITER pentru teatru de păpuși și titlul de doctor honoris causa al Universității de Arte din Târgu Mureș.

Începând cu anul 1990, Cristian Pepino a devenit profesor la secția de teatru de păpuși a Academiei de Teatru și Film din București, contribuind decisiv la formarea noilor generații de artiști.

A publicat volume dedicate teatrului de animație și noilor tehnologii aplicate spectacolului, printre care Tehnica teatrului de animaţie, Introducere în grafica şi animaţia 3D, Regia spectacolului de animaţie și Istoria secretă a păpușilor. Teatrul de animație și sacrul.