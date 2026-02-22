Tragedie în fotbalul american. Rondale Moore a murit la 25 de ani: Suntem devastați și întristați!

Fostul jucător de fotbal american Rondale Moore a murit la vârsta de 25 de ani. Decesul său este investigat de autoritățile din New Albany, Indiana, relatează espn.com.

Rondale Moore, fostul jucător de fotbal american care a evoluat ca receptor în NFL, a murit sâmbătă, la vârsta de 25 de ani.

Autoritățile din orașul său natal, New Albany, Indiana, au declarat pentru presa americană că Moore a fost găsit într-un garaj, cu o rană prin împușcare, ce pare a fi auto-provocată.

Cauza exactă a decesului urmează să fie confirmată după efectuarea autopsiei, a precizat ofițerul Matthew Tomlin.

În 2021, Moore a ajuns la Arizona Cardinals, unde a petrecut trei sezoane. Cariera sa a fost afectată în mod repetat de accidentări. În 2024, Moore a ratat întregul sezon cu Atlanta Falcons, după ce a suferit o luxație la genunchiul drept.

În 2025, el s-a alăturat Minnesota Vikings, dar s-a accidentat din nou, în timpul unui meci de presezon.

Minnesota Vikings și-a exprimat profundul regret pentru pierderea tânărului jucător. „Suntem profund întristați de trecerea lui Rondale Moore. Am discutat cu familia lui pentru a le transmite condoleanțele noastre și a le oferi tot sprijinul echipei. De asemenea, am informat jucătorii, antrenorii și personalul nostru, punând la dispoziție resurse de consiliere și suport emoțional celor care au nevoie”, se arată în declarația echipei.

Antrenorul echipei, Kevin O’Connell, l-a descris pe Moore ca fiind „un tânăr modest, respectuos, disciplinat și dedicat, cu o rezistență remarcabilă în fața adversităților cauzate de accidentări.”

Arizona Cardinals au transmis, de asemenea, condoleanțe familiei și apropiaților lui Moore. „Suntem devastati și întristați. Gândurile noastre sunt alături de familie, prieteni și colegii lui de echipă, precum și de toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște pe acest om special”, au scris pe rețelele sociale.

Fostul său coleg de la Cardinals, J.J. Watt, a reacționat, la rândul lui, pe rețelele sociale: „Este imposibil să înțelegem sau să procesăm vestea. Prea devreme, prea special. Atât de mult de oferit. Odihnește-te în pace, Rondale.”

Rondale Moore a crescut în New Albany, aproape de Louisville, Kentucky, și a devenit rapid unul dintre cei mai talentați jucători din țară. La Universitatea Purdue, Moore a fost desemnat "All-American" în primul său sezon, 2018, și a câștigat "Paul Hornung Award" pentru cel mai versatil jucător.

Fostul său antrenor de la Purdue, Jeff Brohm, l-a descris drept „un competitor desăvârșit, cu o etică a muncii fără egal și un coleg de echipă de excepție. Ne va lipsi zâmbetul și energia lui competitivă.”