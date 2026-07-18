Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Spania, programată duminică pe stadionul New York New Jersey Stadium, încheie un turneu care a demonstrat că fanii fotbalului sunt dispuși să plătească sume fără precedent pentru a fi prezenți la cel mai important eveniment al sportului mondial. Potrivit unei analize Reuters, interesul uriaș al publicului a depășit inclusiv estimările celor mai experimentați specialiști în ticketing.

Meciul dintre naționala condusă de Lionel Messi și Spania, reprezentată de noua generație de jucători în frunte cu Lamine Yamal, este considerat unul dintre cele mai scumpe evenimente sportive organizate vreodată în Statele Unite.

În același timp, finala marchează sfârșitul unui turneu în care FIFA a testat cu succes limitele pieței prin introducerea unui sistem de prețuri dinamice pentru bilete.

Deși înaintea competiției existau îndoieli privind interesul publicului, alimentate de restricțiile privind vizele de intrare în Statele Unite și de tensiunile politice interne, cifrele finale au infirmat aceste temeri.

Reuters arată că peste jumătate dintre cele 72 de meciuri din faza grupelor s-au disputat cu stadionul plin, iar majoritatea celorlalte partide au fost la doar câteva sute de locuri de capacitatea maximă. FIFA a anunțat că aproximativ 99,7% din locurile disponibile în faza grupelor au fost ocupate.

Primele semne de întrebare au apărut după partida dintre Coreea de Sud și Cehia, disputată pe 11 iunie la Guadalajara, unde imaginile surprinse de Reuters au arătat mai multe locuri goale, deși FIFA a raportat o asistență de 44.985 de spectatori pe un stadion cu aproape 46.000 de locuri.

Extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe a fost însoțită de o creștere semnificativă a interesului publicului.

Prețul inițial pentru un bilet la meciurile din grupe a fost de 575 de dolari, de peste două ori mai mare decât cel mai scump bilet disponibil în faza grupelor la ediția din 2022. Însă sistemul de tarifare dinamică introdus de FIFA a făcut ca numeroși suporteri să plătească sume mult mai mari.

Cu câteva zile înaintea finalei, pe platforma oficială FIFA mai existau bilete disponibile la peste 7.000 de dolari fiecare. Ulterior, aproape toate au fost cumpărate, iar vineri mai rămăseseră doar câteva locuri listate la aproximativ 32.000 de dolari bucata.

Scott Friedman, specialist în ticketing și fost angajat al clubului Cleveland Cavaliers, consideră că FIFA a estimat foarte bine nivelul cererii.

„FIFA a făcut o treabă foarte bună în a anticipa cererea. Oamenii au plătit aceste prețuri extrem de ridicate pentru aproape toate cele 104 meciuri ale turneului”, a declarat acesta pentru Reuters.

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, FIFA a utilizat un sistem de prețuri dinamice, ceea ce înseamnă că valoarea biletelor a fost ajustată permanent în funcție de cerere și de alți factori comerciali.

Lipsa de transparență a mecanismului a fost însă criticată de specialiști.

Adam Elmachtoub, profesor asociat la Columbia University, a explicat că publicul acceptă astfel de sisteme în domenii precum transportul aerian sau comerțul online, însă în cazul unui eveniment de asemenea amploare este nevoie de explicații mai clare privind modul în care sunt stabilite prețurile.

Ca răspuns la criticile primite, FIFA a introdus și un număr limitat de bilete mai ieftine, după ce mai mulți politicieni locali, inclusiv primarul orașului New York, Zohran Mamdani, au cerut acces mai facil pentru locuitorii zonei.

Prețurile ridicate au fost amplificate și de piața de revânzare din Statele Unite, unde legislația permite comercianților să stabilească aproape liber valoarea biletelor.

Potrivit platformei SeatGeek, prețul mediu al unui bilet pentru finală era de peste 11.000 de dolari la sfârșitul săptămânii, ceea ce face ca partida să devină cel mai scump eveniment vândut vreodată de companie. Valoarea este cu aproximativ 8% peste media înregistrată pentru Super Bowl 2024.

Chris Leyden, director de marketing la SeatGeek, a declarat că interesul fanilor s-a menținut ridicat pe tot parcursul competiției, atât în faza grupelor, cât și în etapele eliminatorii.

În ciuda succesului comercial, mai multe organizații pentru drepturile omului și ale suporterilor susțin că turneul a devenit inaccesibil pentru o mare parte dintre fanii fotbalului.

Sport & Rights Alliance a atras atenția că suporteri din mai multe țări nu au reușit să obțină vize pentru Statele Unite, iar costurile foarte ridicate ale biletelor au limitat și mai mult accesul publicului.

Directorul executiv al Football Supporters Europe, Ronan Evain, a declarat că actuala ediție a Cupei Mondiale a fost „o Cupă Mondială pentru un număr restrâns de oameni”, argumentând că doar suporterii cu resurse financiare consistente au avut posibilitatea să călătorească și să își permită biletele.