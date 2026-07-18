Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat că unul dintre cele mai importante câștiguri ale parcursului echipei la Cupa Mondială 2026 este unitatea pe care a văzut-o în rândul suporterilor. Cuo zi înaintea finalei cu Spania, tehnicianul a spus că imaginile cu fanii care susțin împreună naționala, indiferent de rivalitățile dintre cluburi, sunt „extrem de prețioase” și emoționante.

În conferința de presă susținută la New York, Lionel Scaloni a declarat că echipa națională a reușit să unească suporterii din întreaga țară.

„Am redescoperit ceva extrem de prețios, imaginea oamenilor care urmăresc meciurile noastre la televizor, purtând tricoul Argentinei și îmbrățișându-se”, a declarat selecționerul Argentinei.

Scaloni a spus că inclusiv rivalitățile istorice dintre marile cluburi argentiniene au trecut în plan secund în timpul Cupei Mondiale.

„Un suporter al lui Boca îmbrățișând un suporter al lui River, un fan al lui Newell's îmbrățișând un fan al lui Central este ceva profund emoționant. Nici nu s-ar putea altfel, mai ales că această unitate și acest spirit de echipă sunt esențiale la o Cupă Mondială”, a afirmat tehnicianul.

Selecționerul Argentinei a spus că jucătorii simt permanent susținerea venită din partea fanilor și consideră că această apropiere dintre echipă și suporteri reprezintă unul dintre marile câștiguri ale turneului.

„Oamenii sunt alături de noi, ne susțin și ne încurajează; este foarte emoționant”, a declarat Lionel Scaloni.

Tehnicianul a adăugat că își dorește victoria în finala de duminică, însă este mândru de parcursul echipei indiferent de rezultat.

„Sper să câștigăm duminică, dar chiar dacă nu vom reuși, cred că acest parcurs a fost incredibil și un exemplu pentru toată lumea. Sper să fie de ajutor poporului nostru, țării noastre”, a spus selecționerul.

Lionel Scaloni a vorbit și despre Lionel Messi, despre care a spus că trebuie apreciat atât timp cât continuă să joace pentru echipa națională. „Trebuie să apreciem ceea ce face. El este istorie, este o legendă”, a declarat selecționerul Argentinei.

Întrebat dacă finala cu Spania va reprezenta ultimul meci al lui Messi pentru Argentina, Scaloni a spus că doar căpitanul campioanei mondiale poate răspunde la această întrebare.

„Va fi finala de duminică ultimul său meci pentru Argentina? Ei bine, de unde să știu? Întrebați-l pe el!”, a răspuns antrenorul. Scaloni a adăugat că Messi continuă să surprindă prin evoluțiile sale.

„Nu încetează niciodată să ne surprindă, deci este o întrebare pe care ar trebui să i-o adresați lui”, a încheiat selecționerul Argentinei.

Argentina și Spania se vor înfrunta duminică, în New Jersey, în finala Cupei Mondiale 2026. Campioana mondială en titre va încerca să își apere trofeul cucerit în Qatar, în timp ce Spania luptă pentru primul său titlu mondial după cel obținut în 2010.