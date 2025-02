Monden Filmul cu care unii încercau să-și ia BAC-ul, pe HBO Max







Platforma Max (cunoscută anterior ca HBO Max) aduce în februarie o ofertă variată de filme, seriale, competiții sportive și documentare. Printre cele mai așteptate titluri se numără noul sezon din "The White Lotus", filmul românesc "Moromeții 2", pe care mulți elevi voiau să-l vadă pentru a nu mai citi cartea lui Marin Preda, dar și blockbusterul "Once Upon a Time in Hollywood".

Seriale noi pe platforma Max

Luna februarie vine cu premiere și sezoane noi pentru unele dintre cele mai iubite seriale.

"Common Side Effects" (3 februarie) – O animație Adult Swim despre doi foști parteneri de laborator din liceu care descoperă o conspirație farmaceutică ce ascunde un leac universal.

"All American" (11 februarie) – Noul sezon continuă povestea lui Spencer și rivalitățile din fotbalul american liceal.

"The White Lotus" (17 februarie) – Sezonul trei al satirei sociale se mută în Thailanda, unde destinele oaspeților și angajaților unei stațiuni exclusiviste se întrepătrund.

Filme

Max adaugă în luna februarie o gamă diversă de filme, de la producții românești la titluri internaționale consacrate.

"Moromeții 2" – Continuarea clasicului românesc despre schimbările sociale din mediul rural.

"Once Upon a Time in Hollywood" (27 februarie) – Filmul lui Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio și Brad Pitt, oferă o incursiune în Hollywoodul anilor '60.

"Firebrand" (14 februarie) – Povestea reginei Catherine Parr, ultima soție a lui Henric al VIII-lea, într-o dramă istorică intensă.

"Sharp Stick" (14 februarie) – O explorare a sexualității și maturizării prin ochii unei tinere naive.

"American Fiction" (29 februarie) – O satiră despre stereotipurile din industria literară, cu Jeffrey Wright.

Sport live

Pentru pasionații de sport, platforma Max va transmite în această lună o serie de competiții importante, care, cum altfel, culminează cu multitudinea de campionate dedicate sporturilor de iarnă:

Campionatele Mondiale de sporturi de iarnă : Schi alpin (4-16 februarie), Biatlon (12-23 februarie) și Schi nordic (26 februarie).

Turul Emiratelor Arabe Unite (17-23 februarie), parte din UCI World Tour.

Openul Galez și Openul Mondial de snooker (10-16 februarie și 23 februarie).

Formula E, Arabia Saudită (14-15 februarie) și WEC Qatar (28 februarie).

Documentare și reality pe platforma Max

Max lansează în februarie mai multe documentare captivante și show-uri de tip reality:

"The Takedown: American Aryans" (6 februarie) – Povestea unui agent ATF care se infiltrează într-o bandă neo-nazistă violentă.

"How I Left the Opus Dei" (7 februarie) – Mărturii ale femeilor care au făcut parte din organizația Opus Dei.

"Spacey Unmasked" (25 februarie) – Un documentar despre ascensiunea și declinul actorului Kevin Spacey.

"Eyes on the Prize" (26 februarie) – O producție HBO despre mișcarea pentru drepturile civile din SUA.

Programe pentru copii

Nu sunt uitați nici cei mai mici telespectatori, care se pot bucura de producii precum:

"Captain Underpants: The First Epic Movie" (8 februarie) – O aventură animată plină de umor.

"Harold and the Purple Crayon" (16 februarie) – Un film magic despre imaginație și creativitate.

Practic, în luna februarie nimeni nu este uitat, platforma Max, oferind divertisment pentru toate gusturile.