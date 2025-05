Fico, drum greu spre parada lui Putin. Mai multe țări i-au închis în nas spațiul aerian

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost nevoit să urmeze o rută ocolitoare spre Moscova pentru a participa la parada din 9 Mai, după ce statele baltice au închis spațiul aerian pentru zborul său. Singurul lider UE prezent la eveniment urma să treacă prin spațiul aerian al Ungariei și României.

Robert Fico, care a avut o întâlnire cu Putin la Kremlin în decembrie, este singurul lider al Uniunii Europene care va lua parte la festivitățile de 9 Mai de la Moscova. Acestea vor include o paradă la care vor fi prezenți peste 20 de oficiali străini apropiați de Putin, printre care se numără și președintele chinez Xi Jinping.

Ministerul de Interne din Bratislava a confirmat că premierul a plecat joi spre Moscova. Conform datelor radar, avionul guvernamental a zburat spre Rusia, trecând prin Ungaria și România, a raportat dennikn.sk.

❗️Slovak PM Robert Fico has arrived in Moscow for events marking the 80th anniversary of victory over Nazi Germany. He will be the only EU leader at tomorrow’s celebrations, defying Brussels to make the trip.

