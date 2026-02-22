Fetița de 6 ani, operată în decembrie de apendicită la Spitalul Județean Constanța, a murit

Fetița de 6 ani, care a intrat în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și a fost ulterior transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a murit.

„În această seară, ANCUȚA a plecat dintre noi. Din luna decembrie se afla în moarte cerebrală, iar astăzi lupta ei s-a încheiat. Familia trece printr-o durere greu de descris”, a transmis pe Facebook avocata familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

La jumătatea lunii ianuarie, avocata familiei a anunțat că a fost depusă o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical al fetiței. Până în prezent, au fost primite doar fișele din Unitatea de Primiri Urgențe, nefiind incluse documentele de pe secțiile de chirurgie și terapie intensivă. Avocata a declarat că ar fi existat erori în situația medicală a copilului.

„S-au făcut memorii către Colegiul Medicilor, către domnul ministru al Sănătății, către Consiliul Județean pentru a se verifica atât din punct de vedere al actului medical, al oferirii acestuia către public, cât și al funcționabilității sistemului medical din Constanța, pentru că aproape jumătate de oră ne-a luat să primim câteva foi, fiind plimbați dintr-un cabinet în altul”, a mai precizat avocatul.

Avocata a explicat că problemele medicale au apărut la scurt timp după intervenția chirurgicală. „Fetița a plecat cu o leziune pe trahee care a generat, se pare, un pneumotorax, iar problema ar fi, bănuim, pentru că nu avem documentele medicale, deficitară comunicarea cu familia. S-ar fi întâmplat ceva la momentul intubării fetiței, pentru că a intrat sănătoasă în operația de apendicită, iar la câteva minute după ce a ieșit, a suferit un stop cardiorespirator și s-a efectuat o intubație”, a declarat avocata.

Ghiulfer-Aisun Ismail a mai reprezentat și cazul unui băiețel de doi ani și jumătate, care a intrat în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța și a decedat la jumătatea lunii ianuarie. Familia acestuia a acuzat cadrele medicale că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat pentru volvulus intestinal. Starea copilului s-a agravat ulterior, iar acesta a dezvoltat septicemie și disfuncție multiplă de organe.

Avocata a spus că băiețelul a fost consultat cu întârziere și că medicul de gardă de pe secția ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, comunicând doar prin mesaje cu asistentele. „A durat nouă ore de la momentul prezentării copilului în UPU până la intervenția chirurgicală. A fost plimbat prin ORL, în loc să i se facă un CT care ar fi arătat leziunile. Ulterior a ieșit în comă indusă, iar nu a fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore”, a explicat Ghiulfer-Aisun Ismail.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au anunțat că au demarat o anchetă internă pentru aceste cazuri.