Festival european în Țara Lăpușului. Bivolii, sărbătoriți ca simboluri vii

Bivolii, simboluri vii ale Țării Lăpușului, din Maramureș sunt prezențe tot mai rare, mai discrete. Altă dată fiecare gospodăriei avea câte doi -trei bivoli. Acum e rar când oamenii se mai ocupă cu creșterea lor.

În Suciu de Jos, din Țara Lăpușului, înainte de Revoluție erau vreo 800 de bivoli. Acum 15 ani mai erau vreo 150. Astăzi în sart mai cresc, probabil, vreo 40 de bivoli. Pentru a-i stimula pe ameni să nu renunțe la tradiții la Suciu de Jos se organizează , de anul trecut, Festivalul Bivolului. Azi, 17 august, a fost ediția a doua a evenimentului.

Codruța-Liliana Filip e născută în Suciu de Jos, iar de mai multă vreme lucrează la Bruxelles. E membru al cabinetului președintelui Parlamentului European. Nu s-a rupt însă niciodată de sat. E îngrijorată că statisticile arată că numărul bivolilor scade. Doar în câteva localități mai pot fi văzuți. „Festivalului bivolului din Țara Lăpușului / Buffalo Fest” este primul festival european al bivolului. Un eveniment la care și ea a pus umărul.

"Realitatea cu care ne confruntăm e că numărul bivolilor scade în Țara Lăpușului. Chiar dacă comunitatea face eforturi să menținem și să creștem interesul pentru creșterea animalelor. Facem asta și împreună cu Asociația Crescătorilor de Bivoli Transilvania. Festivalul încurajează, impulsionează și sprijină crescătorii de animale. De anul trecut, a crescut și interesul turiștilor să vină, să cumpere produse pe bază de lapte de bivoliță. De-altfel, în acest amn, am deschis și celor care fac patissrie pe bază de lapte de bivoliță", spune Codruța-Liliana Filip .

Maramureșeanca a povestit cât de bucuroasă a fost când mergând în Bruxelles, în piața a descoperit iaurt făcut cu lapte de bivoliță, inclusiv cu lapte din satul ei.

"Sunt foarte multe neclarităti în legislația privind creșterea bivolilor. E nevoie de o intervenție serioasă curajoasă, angajată a statului. Sper să avem și ajutorul Comisiei Europene și a Parlamentului European, care și așa lucrează la strategii privind politica agricolă comună, După festival, vom trage concluziile", a spus Codruța-Liliana Filip.