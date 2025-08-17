Social

Festival european în Țara Lăpușului. Bivolii, sărbătoriți ca simboluri vii

Festival european în Țara Lăpușului. Bivolii, sărbătoriți ca simboluri vii
Din cuprinsul articolului

Bivolii, simboluri vii ale Țării Lăpușului, din Maramureș sunt prezențe tot mai rare, mai discrete. Altă dată fiecare gospodăriei avea câte doi -trei bivoli. Acum e rar când oamenii se mai ocupă cu creșterea lor.

Festivalul Bivolului

Sursa foto: captura video/codruța filip

Maramureșeanca din cabinetului președintelui Parlamentului European promovează creșterea bivolului

În Suciu de Jos, din Țara Lăpușului, înainte de Revoluție erau vreo 800 de bivoli. Acum 15 ani mai erau vreo 150. Astăzi în sart mai cresc, probabil, vreo 40 de bivoli. Pentru a-i stimula pe ameni să nu renunțe la tradiții la Suciu de Jos se organizează , de anul trecut, Festivalul Bivolului. Azi, 17 august, a fost ediția a doua a evenimentului.

Codruta Filip

Sursa foto: Codruta Filip/facebook

Codruța-Liliana Filip e născută în Suciu de Jos, iar de mai multă vreme lucrează la Bruxelles. E membru al cabinetului președintelui Parlamentului European. Nu s-a rupt însă niciodată de sat. E îngrijorată că statisticile arată că numărul bivolilor scade. Doar în câteva localități mai pot fi văzuți. „Festivalului bivolului din Țara Lăpușului / Buffalo Fest” este primul festival european al bivolului. Un eveniment la care și ea a pus umărul.

Iaurt cu lapte de bivoliță din Suciu de Jos, în piața din Bruxelles

"Realitatea cu care ne confruntăm e că numărul bivolilor scade în Țara Lăpușului. Chiar dacă comunitatea face eforturi să  menținem și să creștem interesul  pentru creșterea animalelor. Facem asta și împreună cu  Asociația Crescătorilor de Bivoli Transilvania. Festivalul încurajează, impulsionează și sprijină crescătorii de animale. De anul trecut, a  crescut și interesul turiștilor să vină, să cumpere produse pe bază de lapte de bivoliță. De-altfel, în acest amn, am deschis  și celor care fac patissrie pe bază de lapte de bivoliță", spune Codruța-Liliana Filip .






Maramureșeanca a povestit cât de bucuroasă a fost când mergând în Bruxelles, în piața a descoperit iaurt făcut cu lapte de bivoliță, inclusiv cu lapte din satul ei.

Bivoli

Sursa foto:teleleuprinmaramures/facebook

"Dacă dispar bivolii,  dispare tradiția, dispare identitatea, dispare viața noastră de aici",

"Sunt foarte multe neclarităti în legislația privind creșterea bivolilor. E nevoie de o intervenție serioasă curajoasă, angajată a statului. Sper să avem și  ajutorul Comisiei Europene și a Parlamentului European, care și așa lucrează la strategii privind politica agricolă comună, După  festival, vom trage concluziile", a spus Codruța-Liliana Filip.

Festivalul Bivolului

Sursa foto: captură video/codruța filip

 "Festivalul Bivolului nu e doar o sărbătoare , este și un semnal de alarmă. Pentru că dacă dispar bivolii,  dispare tradiția, dispare identitatea, dispare viața noastră de aici", explică pagina teleleuprinmaramureș.

Proiecte speciale