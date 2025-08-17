Social

11 turiști rătăciți în Munții Rodnei. Operațiune dramatică de căutare

11 turiști rătăciți în Munții Rodnei. Operațiune dramatică de căutareSalvamont Maramureș. Sursa foto: Facebook
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, sâmbătă seară, pentru a salva un grup de unsprezece persoane care se rătăciseră în Munţii Rodnei. Printre turiști se aflau și nouă copii. Din cauza întunericului, operațiunea s-a desfășurat cu mari dificultăți.

Turiști rătăciți în Munții Rodnei

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Maramureş, turiştii au fost găsiţi în zona Tăurilor Buhăescu, iar echipele de intervenţie i-au adus în siguranţă.

„Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig, dar salvatorii montani organizaţi în 3 echipe cu o ambulanţă montană Salvamont, o autospecială Salvamont şi un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile fac tot posibilul pentru a-i aduce cât mai rapid, în siguranţă” au anunțat cei de la Salvamont Maramureş.

Misiunea s-a încheiat în jurul orei 03:30

După câteva ore, turiștii au fost aduși în siguranță la baza muntelui.

„Grupul a ajuns în siguranță la baza muntelui”, ne-a spus un reprezentant Serviciului Județean Salvamont Maramureș.

Misiunea s-a încheiat în jurul orei 03:30.

„Cei 9 minori au fost predați părinților,una din persoanele adulte a fost predată la CPU Vișeu având o plagă penetrată la membrul inferior drept,dar cu hemoragia oprită când salvatorii montani au ajuns la ei,iar cealaltă persoană adulta a fost adusă până în Vișeu”, arată aceștia.

Turiști. Sursa foto: Facebook

În urmă cu o săptămână, doi turiști s-au rătăcit în apropierea vârfului Moldoveanu și au fost recuperați de salvamontiști și jandarmi montani din Argeș, după o intervenție care a durat întreaga noapte de joi spre vineri. Salvatorii au plecat în căutarea lor după ce restul grupului a semnalat că aceștia nu au ajuns la mașină.

Fetiță salvată în județul Alba

La începutul acestui weekend, o fetiță de 11 ani, turistă din Germania, s-a accidentat pe un traseu montan din județul Alba. Intervenția salvatorilor montani a fost îngreunată de aglomerația de pe traseu.

„Intervenţia a fost una dificilă, deoarece accesul în zonă a fost îngreunat şi de fluxul mare de turişti care se deplasau pe firul văii”, au anunțat cei de la Salvamont Alba.

Salvamontiştii au anunţat că fetița de 11 ani a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

Proiecte speciale