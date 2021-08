Festival de miștouri. Internauţii au râs de Iulian Bulai, care cere acțiuni în Afganistan, în numele USR PLUS

Amintim că după retragerea trupelor americane şi a celor aliate din Afganistan, situaţia de securitate din această ţara s-a deteriorat semnificativ de la o zi la alta. Talibanii au cucerit oraş după oraş fără rezistenţă, iar președintele Ashraf Ghani a fugit cu patru mașini și un elicopter pline cu bani.

În acest context, Florin Cîţu a trimis Forțele Aeriene în Afganistan, într-o misiune specială de repatriere a cetăţenilor români din Kabul.

USR PLUS pune presiune pe plan internaţional

„În contextul în care talibanii au preluat conducerea Afganistanului, USR PLUS face un apel la comunitatea internațională pentru a lua acțiuni concrete care să protejeze cetățenii din acest stat.

Afganistanul a mai fost sub conducerea talibanilor în anii 1996 – 2001, perioadă în care afganii obișnuiți și în special femeile au îndurat multe suferințe. Cetățenii care nu au respectat strict legea islamică și tradițiile tribale au fost torturați brutal și uciși cu pietre în public, de aceea mii de oameni încearcă disperați în aceste zile să părăsească țara.

Situația de astăzi din Afganistan poate afecta întreaga comunitate internațională, în condițiile în care miile de afgani care își părăsesc țara se vor refugia în statele vecine și inclusiv în Europa.

Iulian Bulai are toate informaţiile

Mai mult, forțele care astăzi conduc statul afgan au un istoric bogat în ce privește terorismul, ceea ce înseamnă că putem avea pe viitor pe scena internațională un stat care încurajează terorismul.

Criza din Afganistan demonstrează și că nu se poate construi în doar câțiva ani o societate modernă și cu instituții stabile într-o țară măcinată prea mult de război. Un astfel de obiectiv poate fi atins doar în condițiile unui efort internațional concertat, stabil, consistent și de lungă durată.

România a fost pentru 20 de ani parte din Forța Internațională de Asistență pentru Securitate (ISAF). Am fost printre cei mai implicați membri NATO și printre actorii internaționali cei mai dedicați misiunii asumate în Afganistan, până la retragerea ultimilor soldați români în iunie 2021 și nu va ezita să fie în prima linie, alături de partenerii euroatlantici, ori de câte ori situația o va cere.

Deputatul are soluţia pentru Afganistan

Nu este suficient, însă, ca doar câteva state să își asume o astfel de misiune. Credem că este nevoie urgent de o dezbatere amplă la nivelul comunității internaționale urmată de poziții și acțiuni clare în ce privește situația din Afganistan, inclusiv în ce privește statele care au avut o implicare în accederea la putere a forțelor talibane.

Este nevoie de un răspuns și de o misiune asumate la nivel internațional. Altfel, Afganistan ar putea fi doar începutul”, scris Iulian Bulai pe Facebook.

„O să pice ăia in fund când aud de dezbaterile voastre. Habar nu aveți pe ce lume trăiți. Cât timp voi mâncați trei fursecuri și vă ascultați reciproc discursurile ipocrite și găunoase, ăia trec la măcelărit oameni.

Am crezut că doar pe mine m-a fu!ut râsul când i-am auzit.

Taci, că acuși îi auzi și pe europarlamentarii noștri din urbe. Când or să citească talibanii comunicatele date de Falcă și Botoș o să aibă brusc o iluminare spirituală și trezire de conștiință miraculoasă.

Îți dai seama ce groază o să bage in talibani limbricul avortat Bulai.

Ideile geniale ale lui Bulai

Măi Bulișor dragă. Văd că iarăși ești constipat și generezi idei geniale, privitoare acum la salvarea și pacificarea Afganistanului. Bănuiesc că vrei să organizezi de îndată un corp expediționar alcătuit din ciracii politici asociați cu tine. Neapărat însă să-i înrolezi în detașament pe Dănuț, pe Dacian și poate și pe zgripțuroaica de la Sectorul 1. După ce rezolvați problema cu talibanii, Patria și Aliații o să vă fie recunoscători, dacă eventual nu vă întoarceți într-un alt mod. Oricum, fă pe durul, acționează, nu te lăsa și nu mai sta pe gânduri (Vai de tine, psihopatule!).

Eu mereu am spus ca baiatul sta nu isi administreaza tratamentul la timp… si se vede tot mai intens! Daca tot va credeti voi miezul din fanta… Organizati o parada Pride la Kabul… ca sa inteleaga talibanii ca nu e de glumit cu USR PLUS… ca nu se pun cu voi! Sa nu uit… puneti-l in frunte si pe Barna in calitate de parinte 1… nu 2… ca tocmai si-a castigat dreptul de a naste…!

Doamne ferește! Asta e problema USR? Ce se petrece in Afganistan?

Poporul afgan nu dorește ajutorul nimănui, ei si-au predat tara talibanilor fără nici un foc de armă. Încetați cu scenariile astea americane

O autostradă, propunere pentru USR PLUS

Lasa ca face USR o autostrada Ungheni – Kandahar si se rezolva.

Ca de obicei, o va face pe facebook. Poate o aflam chiar de aici.

Gata, s-a rezolvat. A protestat Bulai pe Facebook. Să vedeți de mâine ce iese….

Mergeți voi acolo, că sigur se sperie dacă vă văd. Și le dați și cu poșetuțele sau trotinetele în cap.

Sau se sperie când le vad gleznele descoperite și sprâncenele pensate.

Problema necesita convocarea tuturor statuilor din lume!

De acord cu tine, Bulică! Uite, eu propun să-i adunăm p’ăia de alaltăieri de la parada multicoloră, să ne facem noi o armată tare de tot, tu să fii comandant și să mergem peste talibani… și să le tragem o mamă de bătaie, să se cace ăia pe voi! Vă face Ciucă și veterani, la întoarcere poate aveți norocul și veniți toți avansați la gradul de ofițer (sublocotenent post-mortem) și toată lumea va fi mulțumită. Eu idee ți-am dat, cu restul te descurci, mămică! Eu te susțin, să știi! BĂȘINOSULE, stai dracu-n banca ta și vezi-ți d’aia cu CURcubeul,că subiectul ăsta nu e tine!

Pensiile speciale vs. talibanii

Nu sunteți în stare să eliminati niste pensii speciale și vorbiți de talibani.

Iuliane, eu zic sa organizati un mars PRIDE la Kabul! e locul potrivit in care sa exportati iubirea! iar in fruntea marsului sa-l puneti pe Mihaita Sora, ca special guest”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii în care este ironizat demersul lui Bulai.

La rândul său, prim redactorul-şef adjunct al evz.ro, Mirel Curea, a scris pe Facebook: „Eu zic să faceți o filială USR-Plus la Kabul, formată dintr-un batalion de trotinetiști pensați și epilați, cu rucsăcei în spinărițe, cu bidonașe cu apiță la ei, că este cam căldicel pe acolo, și cu ceva plasturi cu rivanol, în caz că se zgârie la mânuțe, cu stegulețe în culorile curcubeului, ca să fie clar că-s acolo cu gânduri de iubire, care să organizeze pentru început o paradă Pride, cu care să-i sucească pe talibani de la gândurile rele.”