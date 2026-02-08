Fenomen straniu după miezul nopții: Zgomotul care îi ține treji pe localnici

Zgomote misterioase au tulburat liniștea nopților și i-au ținut treji pe mulți locuitori, care spun că trăiesc cu teamă și neliniște în așteptarea unor explicații. De la începutul lunii decembrie, oamenii reclamă apariția unui sunet fluctuant, descris ca fiind „asemănător unei sirene”, care se aude mai ales pe timpul nopții. Fenomenul, a cărui origine rămâne necunoscută, a stârnit îngrijorare în comunitate, unii localnici caracterizând experiența drept „destul de înfricoșătoare”, informează Fox News.

Un zumzet enigmatic tulbură de luni bune liniștea locuitorilor din mai multe cartiere ale orașului Cincinnati, provocând nopți albe și un disconfort psihic tot mai accentuat. Fenomenul este semnalat încă din decembrie, în special în zonele Northside, Clifton și Camp Washington, unde sunetele par să fie mai intense după lăsarea întunericului.

Martorii descriu zgomotul ca fiind fluctuant, cu un ton ce urcă și coboară în intensitate. Unul dintre rezidenții din Clifton povestește că inițial a crezut că este vorba despre alarmele de avertizare pentru tornade, mai ales că sunetul apare frecvent în jurul orei 22:00 și poate continua, în mod imprevizibil, până spre dimineață. Uneori durează doar câteva secunde, alteori persistă minute întregi, cu pauze neregulate.

Pentru mulți, necunoscutul este partea cea mai greu de suportat. Unii localnici spun că zgomotul le provoacă anxietate, tocmai pentru că nu pot identifica sursa și nu știu dacă există vreun pericol real. Alții îl descriu drept un sunet „straniu”, care diferă de la o noapte la alta, fiind când mai puternic, când abia perceptibil.

Deși au fost făcute înregistrări și au fost contactate instituții media locale, originea zumzetului rămâne, deocamdată, un mister. Între timp, locuitorii continuă să caute răspunsuri, sperând că nopțile orașului vor reveni la liniștea de altădată.

Sute de locuitori din Cincinnati au început să își exprime online ipotezele legate de originea sunetului misterios, iar explicațiile avansate variază de la interpretări religioase până la scenarii supranaturale. Rețelele de socializare, în special Reddit, au devenit un spațiu intens de dezbatere, unde utilizatorii încearcă să lege indiciile disponibile.

Printre cele mai populare teorii se numără cea care indică o fabrică de reciclare din zonă. Un utilizator a sugerat că instalația River Metals Recycling ar putea fi sursa, amintind că unitatea ar fi fost mutată anterior dintr-o altă zonă deoarece vecinii nu mai suportau zgomotul produs de utilajele sale industriale.

Alți rezidenți cred că sunetul ar putea proveni de la gara CSX Queensgate, un important nod feroviar de marfă din apropiere. Potrivit acestora, un turbocompresor defect al unei locomotive diesel ar putea produce zgomotul oscilant care se aude noaptea. Chiar dacă zona este cunoscută pentru sunetele mecanice puternice, oamenii spun că nu au mai experimentat până acum un zgomot de acest tip.

Postul local WKRC a relatat că a primit înregistrări audio de la o sursă anonimă, care susține că locomotiva ar fi responsabilă pentru fenomen. Totuși, un reprezentant al companiei CSX a negat această variantă, afirmând că nu a fost identificat un asemenea zgomot pe proprietățile companiei și sugerând că sursa ar putea fi în altă parte. Acesta a subliniat că echipamentele care necesită reparații sunt gestionate conform procedurilor standard de întreținere.

Între timp, locuitorii afectați cer clarificări. Unul dintre ei a declarat că speranța comunității este să afle rapid cauza exactă a zgomotului și dacă acesta este un fenomen temporar. În caz contrar, oamenii spun că vor fi nevoiți să se mobilizeze, deoarece situația le afectează semnificativ viața de zi cu zi.

Autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să raporteze fiecare incident la linia non-urgență 311, pentru a ajuta la identificarea sursei. Oficialii orașului au fost contactați pentru informații suplimentare, însă până în prezent nu a fost oferită o explicație clară.