Femeile câștigă în continuare semnificativ mai puțin decât bărbații. Ce diferențe arată datele INS

Disparitățile salariale dintre femei și bărbați rămân evidente pe piața muncii din România, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Analiza arată că femeile au obținut în luna octombrie un venit brut mai mic, în medie, cu 491 de lei față de bărbați. În total, 4.615.400 de angajați au lucrat cu normă întreagă și au fost plătiți integral pentru luna octombrie 2024, iar 47% dintre aceștia au fost femei.

Cele mai multe persoane care au lucrat în luna octombrie au fost angajate în industria prelucrătoare, cu o pondere de 19,6%, urmată de comerțul cu ridicata și cu amănuntul și de activitățile de reparații auto, care cumulează 16,6%.

Conform statisticilor INS, bărbații au fost majoritari în domeniul construcțiilor, unde au reprezentat 14,5% dintre angajații de sex masculin, precum și în sectorul transporturilor și depozitării, care a atras 10,9% dintre aceștia.

Femeile, în schimb, au constituit peste trei sferturi din totalul angajaților din sănătate și asistență socială, precum și din sistemul de învățământ, două domenii în care acestea sunt preponderente.

În medie, salariul brut de bază al salariaților încadrați cu normă întreagă și remunerați pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost de 6.553 de lei. Veniturile brute totale, care includ plăți suplimentare în funcție de performanțe sau contracte speciale, au depășit baza salarială cu mai bine de o pătrime, ajungând la 8.374 de lei.

INS precizează că, în medie, salariul brut de bază al femeilor a fost de 6.527 de lei, iar venitul brut realizat de acestea – 8.114 lei – a fost cu 491 de lei sub cel al bărbaților.

Aproximativ 40% dintre angajați au realizat venituri brute cuprinse între 5.001 și 10.000 de lei. Totodată, mai mult de o treime a obținut venituri sub pragul de 5.001 lei: 35,8% dintre bărbați și 34,3% dintre femei.

De asemenea, o pondere de aproape o pătrime dintre salariați – indiferent de sex – a avut venituri brute mai mari de 10.000 de lei.

Cele mai ridicate niveluri salariale au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, unde salariul brut de bază a ajuns la 13.311 lei, iar veniturile brute realizate au urcat la 15.791 lei. La polul opus, salariații din hoteluri și restaurante au avut cele mai mici câștiguri: 4.409 lei salariul brut de bază și 5.022 lei venitul brut total.