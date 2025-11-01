Femeia care l-a făcut pe Brâncuși să plece din țară. Dragostea pierdută care a sculptat geniul

Povestea de iubire dintre Constantin Brâncuși și pianista Margit Pogany a fost o pasiune intensă și imposibilă, care l-a marcat pe sculptor pentru tot restul vieții. Ea a devenit muza unor capodopere, dar și motivul exilului său.

În viața lui Constantin Brâncuși, geniul din Hobița care a revoluționat sculptura modernă, au existat multe femei, dar puține i-au atins sufletul așa cum a făcut-o Margit Pogany, o tânără pianistă maghiară cu ochi de o intensitate aproape hipnotică.

S-au cunoscut la Paris, în jurul anului 1910, într-o perioadă în care Brâncuși lucra deja la Sărutul și la primele versiuni ale Rugăciunii. El era un sculptor aflat în plină afirmare, protejat de Rodin, dar tot mai dornic să-și desprindă arta de academismul francez. Ea, o artistă sensibilă, cultivată, atrasă de spiritualitatea orientală și de misterul lumii interioare.

Întâlnirea lor a fost ca o scânteie. „Avea în privire o liniște stranie, dar în vorbă o neliniște care te ardea”, avea să spună Brâncuși mai târziu despre Margit.

Relația dintre Brâncuși și Margit Pogany a fost intensă, dar neconvențională. Ea îl vizita în atelierul din Impasse Ronsin, locul în care sculptorul trăia printre blocuri de piatră, busturi și lemne tăiate ca niște ființe în așteptare.

Margit a devenit rapid muza și confidentea lui. Îl asculta ore întregi vorbind despre forme, lumini și tăceri. Brâncuși îi spunea că piatra are un suflet și că sculptura e doar o formă de rugăciune.

Dar între ei exista o tensiune profundă: el, retras și orgolios; ea, exuberantă și imprevizibilă. Brâncuși nu era un om ușor de iubit. Trăia pentru artă, iar dragostea o considera o piedică în calea desăvârșirii.

Margit, în schimb, trăia prin emoție și muzică. Se îndrăgostise de sculptorul tăcut, dar simțea că nu-l putea atinge cu adevărat.

În 1912, Brâncuși i-a cerut să pozeze. Nu pentru un portret realist, ci pentru a-i capta „esența”, cum îi spunea el. Din acea experiență s-a născut una dintre cele mai cunoscute serii din istoria sculpturii moderne: „Domnișoara Pogany”.

Prima versiune, realizată în ghips, a fost urmată de altele în bronz și marmură, fiecare mai abstractă, mai epurată, mai imaterială. Brâncuși spunea că încerca să surprindă „nu chipul, ci sufletul femeii care gândește”.

Când Margit a văzut prima sculptură, a izbucnit în lacrimi. „Nu mă recunosc, dar mă simt acolo”, i-ar fi spus ea. În acel moment, relația lor s-a schimbat pentru totdeauna.

Domnișoara Pogany nu mai era doar o femeie, ci un simbol. Brâncuși transformase iubirea lor într-o idee: feminitatea eternă, contemplativă, inaccesibilă.

Relația lor a început să se stingă pe măsură ce sculptorul devenea tot mai dedicat artei sale. Margit îi scria scrisori pline de dor și neliniște, dar el răspundea rar, sec, uneori doar cu un desen.

Într-una dintre scrisorile ei, păstrate în arhivele Muzeului Brâncuși din Paris, pianista nota:

„Ești un sfânt și un copil. Dar sfinții nu iubesc femeile, iar copiii nu știu ce e dorul.”

Despărțirea lor nu a fost bruscă, ci lentă, aproape tăcută. Margit a părăsit Parisul, continuându-și cariera muzicală, iar Brâncuși a rămas singur în atelierul său, sculptând forme tot mai pure, tot mai depărtate de omenesc.

Criticii de artă spun că după ruptura de Margit Pogany, Brâncuși a început să caute „absolutul” în artă. Opera lui a devenit mai austeră, mai geometrică, dar și mai profundă.

Deși motivul plecării lui Brâncuși din România este complex – artistic, social și spiritual –, biografii săi afirmă că și dragostea pierdută pentru Margit Pogany a avut un rol decisiv.

În țară, nu era înțeles, iar în Paris, între artiști și muzele lor, a găsit un refugiu. Însă acolo a învățat și durerea singurătății.

„Am plecat din România pentru că nu mă puteam opri din iubit lumea”, îi spunea unui prieten. Dar în tăcerea atelierului său, iubirea neconsumată pentru Margit continua să-l urmărească.

Unii spun că sculpturile Pasărea măiastră sau Naiada poartă încă urmele acestei dorințe spiritualizate – o iubire care nu se mai putea trăi, doar transforma în artă.

Margit Pogany a trăit până în anii ’60, discret, departe de Parisul care o legase de Brâncuși. Nu s-a măritat niciodată. Când un jurnalist i-a cerut, spre finalul vieții, să vorbească despre sculptor, ea a răspuns doar atât:

„Brâncuși nu m-a iubit. M-a sculptat.”

În cuvintele ei simple se ascunde esența unei povești tragice: dragostea care nu s-a putut împlini a devenit artă, iar femeia care a pierdut un bărbat a câștigat nemurirea prin mâinile lui.

„Domnișoara Pogany” este astăzi una dintre cele mai celebre sculpturi moderne. Copii ale ei se află în marile muzee ale lumii, de la New York la Paris.

Puțini știu însă că în spatele acestei forme perfecte se află o poveste omenească, frântă între dorință și ideal. Brâncuși a sculptat în piatră nu doar chipul unei femei, ci forma dorului însuși.

Margit Pogany nu i-a fost soartă, dar i-a fost revelație. Iar această revelație l-a împins pe sculptor să caute perfecțiunea – și, odată cu ea, să plece din țară pentru a o găsi în tăcerea pietrei.