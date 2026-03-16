FC Botoșani a câștigat dramatic cu Unirea Slobozia, scor 3-2, după un final spectaculos

FC Botoșani a obținut o victorie spectaculoasă luni seară, pe teren propriu, în fața formației Unirea Slobozia, scor 3-2, în ultimul meci al primei etape din play-out-ul Superligii. Partida disputată pe stadionul din Botoșani a avut un final dramatic, gazdele reușind să întoarcă rezultatul în doar două minute, deși au evoluat o bună perioadă a meciului în inferioritate numerică.

Confruntarea a început într-un ritm alert, iar o greșeală defensivă a gazdelor a dus rapid la deschiderea scorului. În minutul 12, Papa a comis o eroare importantă în propria jumătate de teren, trimițând mingea direct la adversar. Yanakov a profitat de situație și a trimis un șut puternic la vinclu, fără șanse pentru portarul botoșănenilor.

După golul primit, echipa pregătită de Marius Croitoru a încercat să revină în joc și a reușit să restabilească egalitatea în minutul 32. Miron a primit mingea în careu și a finalizat cu un șut precis, readucând echilibrul pe tabela de marcaj.

Egalitatea nu a durat însă mult. Doar două minute mai târziu, Unirea Slobozia a revenit în avantaj după o fază fixă. Kovtalyuk, retras în defensivă pentru a ajuta la apărare, a deviat mingea în propria poartă, iar oaspeții au trecut din nou în avantaj, scor 2-1.

Momentul decisiv al primei reprize s-a produs în minutul 38. Kovtalyuk a avut o intervenție dură asupra lui Espinoza și l-a lovit cu cotul în zona feței. Arbitrul Marcel Bîrsan a arătat cartonașul roșu direct, iar FC Botoșani a rămas în inferioritate numerică pentru restul partidei.

Situația părea să complice misiunea gazdelor, care erau deja conduse și trebuiau să evolueze în zece jucători.

După pauză, meciul a continuat într-un ritm echilibrat, cu ocazii de ambele părți. FC Botoșani a încercat să forțeze egalarea, însă defensiva ialomițenilor a rezistat mult timp.

Într-un moment important al reprizei secunde, Antoche a intervenit salvator în fața porții și a blocat o oportunitate clară a gazdelor.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a avut șansa să închidă meciul pe contraatac. În minutul 83, Dragu a scăpat singur spre poarta apărată de Anestis, însă a șutat peste transversală, ratând o ocazie importantă.

Meciul a căpătat o turnură neașteptată în finalul partidei. În minutul 90, FC Botoșani a reușit să egaleze după o fază confuză în careu. Ongenda a trimis o centrare periculoasă, Denis Rusu a încercat să intervină, dar a scăpat mingea, iar Dumiter a profitat și a trimis balonul în plasă pentru 2-2.

Gazdele nu s-au oprit însă aici. La doar un minut distanță, în minutul 90+1, FC Botoșani a primit un corner. În urma fazei fixe, Pape Diaw a reușit să înscrie cu o lovitură de cap, aducând victoria echipei sale într-un mod spectaculos.

Astfel, moldovenii au întors rezultatul în doar două minute și au câștigat cu 3-2.

În urma acestui succes, FC Botoșani urcă pe locul secund în clasamentul play-out-ului, acumulând 24 de puncte după prima etapă.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne pe locul opt, cu 13 puncte.

Pentru FC Botoșani au evoluat: Anestis – Ilaş, Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – E. Papa (Dumiter 46), Charles Petro – Mitrov (Bodişteanu 63), Ongenda, Mailat (Aldair Ferreira 70) – Kovtalyuk. Antrenor: Marius Croitoru.

Unirea Slobozia a început partida în formula: Denis Rusu – Orozco, Antoche, Safronov – Dorobanţu, Lungu (Coadă 73), Alexandru Albu (Vladimir Pop 60), Dragu – Ponde, Espinoza (Dahan 60), Yanakov (Bărbuţ 60). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Partida a fost condusă de arbitrul Marcel Bîrsan, ajutat la cele două tușe de Radu Ghinguleac și Doru Lucaciu.

În camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu și Sebastian Gheorghe.

Au fost acordate mai multe sancțiuni disciplinare pe parcursul partidei. Cartonașe galbene au primit Marius Croitoru în minutul 66 pentru FC Botoșani și Antoche în minutul 36, Orozco în minutul 66 și Dahan în minutul 90+1 pentru Unirea Slobozia.

Mykola Kovtalyuk a fost eliminat în minutul 38, după intervenția asupra lui Espinoza.