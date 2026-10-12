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FC Argeș - CFR Cluj 0-1: Ardelenii se impun în deplasare prin reușita lui Kresic

FC Argeș - CFR Cluj 0-1: Ardelenii se impun în deplasare prin reușita lui Kresicsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

CFR Cluj a reușit să se impună pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-0, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a din Superligă. Meciul s-a disputat pe stadionul din Mioveni, în condiții meteorologice dificile, marcate de o ploaie torențială care și-a pus amprenta asupra calității jocului.

FC Argeș - CFR Cluj 0-1: Ardelenii se impun în deplasare prin reușita lui Kresic

Prima parte a confruntării de la Mioveni a fost săracă în faze de poartă spectaculoase. Gazdele au încercat să controleze ritmul, însă precizia a lipsit în momentele decisive. Luvambo a ratat ținta în minutul 18, trimițând pe lângă poartă, în timp ce Ricardo Matos a continuat seria ratărilor pentru piteșteni în minutele 22, 34 și 44.

Kresic decide soarta partidei în repriză secundă

Partea a doua a adus mai multă acțiune pe teren. Piteștenii au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 49, atunci când Luvambo a trimis mingea în bară.

Golul victoriei a venit însă în taběra oaspeților. În minutul 58, fundașul Kresic a marcat primul său gol după mai bine de doi ani, reluând cu capul în plasă o centrare excelentă trimisă de Cordea.

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Formația oaspete a continuat să caute majorarea avantajului, Cordea șutând peste poartă în minutul 60. Replica gazdelor a venit în minutul 67, când același Luvambo a trimis din nou peste transversală. Până la fluierul final al centralului Andrei Chivulete nu s-a mai marcat, tabela indicând scorul de 0-1.

Superliga

Superliga. Sursă foto: Facebook

Situația echipelor în clasament

În urma acestui rezultat, FC Argeș ajunge la al șaptelea meci consecutiv fără victorie în Superligă. Formația condusă de Bogdan Andone ocupă în prezent poziția a 13-a a clasamentului, acumulând 11 puncte. De cealaltă parte, CFR Cluj, sub comanda tehnicianului Marius Șumudică, urcă pe locul 8, ajungând la un total de 16 puncte.

Date statistice ale partidei

FC ARGEŞ: Nikic – Tofan, Garutti, Borţa – Oancea, V. Raţă (Alagbe 64), I. Rădescu (Emmers 63), Tiago Goncalves – Y. Pîrvu (G. Gheorghe 74), Ricardo Matos – Luvambo (Mamadou Mendy 74). Antrenor: Bogdan Andone.

CFR CLUJ: Vâlceanu – Gelashvili, Kresic, Pantalon – Braun (V. Kun 88), Perianu, Omic (Nalic 70), Simao Rocha – Cordea, Biliboc (Şfaiţ 70) – Drazic (S. Buş 82). Antrenor: Marius Şumudică.

Cartonaşe galbene: Oancea 76 / Braun 23, Şfaiţ 87.

Brigada de arbitri a fost formată din Andrei Chivulete, alături de asistenții Imre Bucsi și Cosmin Vătămanu. În camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Stelian Slabu.

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