FBI investighează un tânăr care ar fi vizat o moschee prin mesaje pe TikTok

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din nord-estul statului american Ohio a fost pus sub acuzare după ce ar fi publicat pe rețelele sociale mai multe mesaje considerate amenințătoare, inclusiv la adresa enoriașilor unei moschei, potrivit Reuters.

Potrivit documentelor depuse la o instanță federală, acesta este acuzat și de deținerea ilegală de arme de foc în timp ce ar fi consumat droguri.

Cazul scoate în evidență îngrijorările tot mai mari legate de radicalizare online și de creșterea discursului extremist în spațiul public, pe fondul tensiunilor sociale și politice din ultimii ani.

Potrivit plângerii penale depuse la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord din Ohio, Wyatt James Brzoska ar fi realizat o serie de postări pe platforma TikTok în care făcea referire la atacuri armate și simboluri extremiste.

Printre acestea se numără și „soarele negru”, descris în documente ca fiind un simbol asociat ideologiei neo-naziste.

Ancheta indică faptul că autoritățile au fost alertate inițial la mijlocul lunii noiembrie, când Biroul Federal de Investigații (FBI) a primit o sesizare privind comportamentul online al tânărului. În acel moment, Brzoska ar fi declarat că „amenințările au fost o glumă”, conform documentelor oficiale.

Ulterior, la sfârșitul lunii noiembrie, acesta ar fi publicat un videoclip care conținea referințe la atacul armat din 2019 asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelandă, soldat cu 51 de victime.

În urma unei noi discuții cu agenții FBI, tânărul ar fi recunoscut că deține mai multe arme, inclusiv „o pușcă AR15, două puști cu țeavă lisă și o pușcă Springfield cu mecanism bolt-action”, potrivit plângerii.

Documentele judiciare mai arată că, pe 10 martie, Brzoska ar fi publicat un alt videoclip în care a filmat o moschee din statul Ohio. Clipul ar fi fost însoțit de un mesaj scris: „Veți simți asta.”

Anchetatorii susțin că postările tânărului ar indica intenția de a imita atacatorul din Christchurch, Brenton Tarrant. În plângerea penală se precizează că materialele publicate „au arătat dorința acestuia de a-l emula pe autorul atacului”.

Cazul apare într-un context mai amplu semnalat de organizațiile pentru drepturi civile din Statele Unite, care avertizează asupra creșterii islamofobiei și antisemitismului.

Aceste tendințe ar fi alimentate de intensificarea discursului anti-imigrație și a retoricii suprematiste albe, dar și de consecințele conflictului din Gaza, izbucnit după atacul Hamas din 2023.

Deși informațiile despre inculpare au fost relatate inițial de o afiliată NBC, reprezentanții tânărului nu au putut fi contactați imediat pentru un punct de vedere.

Wyatt James Brzoska se confruntă cu acuzații federale privind transmiterea de amenințări între state și deținerea ilegală de arme de foc în timp ce ar fi utilizat substanțe controlate.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre eventuale măsuri de securitate luate în urma incidentului.

Cazul este analizat de instanțele federale din Ohio, urmând ca procesul să stabilească responsabilitatea penală a inculpatului.